Aus Solidarität mit Drittanbieter-Apps: Subreddits proben den Aufstand

Das beliebte Comunity-Forum reddit.com steht vor einer großen Zäsur. Die Webseite, die in der Regel einen Platz unter den Top-20 der meistbesuchten Webseiten der Welt für sich beansprucht, hat angekündigt die Anbieter von alternativen Reddit-Applikationen fortan für den Zugriff auf das eigene Portal zur Kasse zu bitten.

Die Gebühren, die Drittentwickler dann an Reddit zahlen sollen, um in ihrem Apps dann weiterhin die Inhalte der von Reddit betriebenen Diskussionsforen anzeigen zu dürfen, fallen dabei so massiv aus, dass betroffene Entwickler bereits angekündigt haben, dann nicht mehr kostendeckend arbeiten zu können. ifun.de berichtete ausführlich:

Reddit: Enorme Gebühren und keine Erwachseneninhalte mehr

20 Millionen US-Dollar pro Jahr

Der ehemalige Apple-Mitarbeiter Christian Selig, der für die in der iPhone-Community beliebte Apollo-App verantwortlich zeichnet, hat etwa vorgerechnet, dass Reddit beim aktuellen Nachfrage-Aufkommen so viel Gebühren verlangen würde (etwa 20 Millionen US-Dollar pro Jahr ), dass eine kostenlose Nutzung der Apollo-App gar nicht mehr möglich wäre und die kostenpflichtige Version ihren aktuellen Preis verdoppeln müsste. Dies allein, um die Reddit-Forderungen zu erfüllen. Einnahmen für Entwickler Selig sind hier noch gar nicht mit einbezogen.

Reddit-Streik am 12. Juni

Anderer Drittanbieter-Applikationen geht es ähnlich. Zudem hat Reddit angekündigt, dass die Dritt-Apps keine Erwachsenen-Inhalte mehr anzeigen dürfen und diese zukünftig ausschließlich der offiziellen Reddit-Applikation vorbehalten werden.

Hier regt sich in der Nutzerbasis des Online-Portals nun Widerstand. So haben zahlreiche Subreddits angekündigt ihre Inhalte am 12. Juni für 24 Stunden vom Netz zu nehmen, um damit ein Zeichen gegen das Vorgehen der Reddit-Verantwortlichen zu setzen und wollen ihre Streiks so lange fortsetzen, bis Reddit den Entwicklern von Drittanbieter-Applikationen „vernünftigere Bedingungen anbietet“.