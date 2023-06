Lokale iPhone-Backups: iMazing erkennt aktuelle Malware-Varianten

iMazing wird gerne als „iTunes-Alternative“ bezeichnet, was als Referenz an die über lange Zeit hinweg in iTunes integrierte Option zur lokalen Verwaltung von iOS-Geräten zu sehen ist. Die Software zeigt sich dabei allerdings deutlich funktionsreicher und bietet über komplette Backups hinaus auch die Möglichkeit zur gezielten Verwaltung von Apps und deren Inhalten oder dem hin- und herschieben von Mediendateien.

Die vollständigen Update-Notizen zu iMazing 2.17 lassen sich hier nachlesen . Unter anderem verbessert das Update den Spyware Analyzer , also die in iMazing integrierte Funktion zur Suche nach Malware dahingehend, dass hier nun auch die kürzlich erst bekannt gewordenen Schadprogramme „KingSpawn“ und „Operation Triangulation“ erkannt werden können.

Insert

You are going to send email to