Aukey: Erste 4K-Dashcam mit App-Anbindung in Deutschland

Der Zubehör-Anbieter Aukey hat seine drei derzeit in Deutschland erhältlichen Dashcam-Modelle, die Dual-Kameras DR02 und DR02D, sowie die einfache 1080p-Dashcam DR01 um ein neues 4K-Modell ergänzt, das sich als erste Aukey-Fahrzeug-Kamera hierzulande auch mit der AukeyDash-Anwendung des Anbieters koppeln und betreiben lassen wird.

Das neue 4K-Modell trägt die Typen-Bezeichnung DRS1 und soll ab dem 15. Dezember für 109,99 Euro in den Versand gehen.

Ausgestattet mit einem 2-Zoll LC-Display bietet die Fahrzeug-Kamera dann ein Sichtfeld on 170° an und unterstützt die Aufzeichnung in den folgenden Auflösungen: 4K (bei 30fps), 1600p (bei 30fps), 1440p (bei 30fps), 1296p (bei 30fps), 1080p (bei 120fps), 1080p (bei 60fps), 720p (bei 120fps), 720p (bei 60fps) und 720p (30fps).



Mit WLAN-Integration und App

Neben dem Standard-Modus Loop bietet das neue Modell auch eine Bewegungserkennung und Zeitraffer-Aufnahmen sowie eine Notfallaufzeichnung an – die Audio-Aufzeichnung ist optional. 6,3cm x 6,3cm x 3,3cm groß und 70 Gram schwer, kann die 4K-Dashcam MicroSD-Speicherkarten mit maximal 128GB Kapazität aufnehmen und bietet die Video-Übertragung im Ernstfall sowohl per WLAN über die AukeyDash-App als auch über den verbauten USB-Port an. Hier kommt leider noch ein älterer Mini-USB-Port und keine Mikro- bzw. USB-C-Buchse zum Einsatz.

Im Lieferumfang der neuen 4K-Dashcam befinden sich neben der Kamera ein Dual-Port USB-Autoladegerät, ein vier Meter langes Mini-USB-Kabel, zwei 3M-Aufkleber, eine Saugnapf-Halterung (für Kameras präferieren wir die Klebehaftung an der Frontscheibe) und mehrere Kabelclips zum Führen des USB-Kabels.

Das PDF-Handbuch des neuen 4K-Modells DRS1 könnt ihr hier aus dem Netz laden. Die offiziellen Produkt-Grafiken wird der Hersteller in wenigen Tagen nachlegen.

