Aufgepasst: HomeKit verbraucht unter iOS 14 teils massiv mobile Daten

HomeKit-Nutzer sollten nach dem Update auf iOS 14 ein Auge auf ihren mobilen Datenverbrauch haben. Bei uns sind mittlerweile mehrere Leserzuschriften eingegangen, die auf die Rückkehr eines alten HomeKit-Fehlers deuten. Ihr erinnert euch, das Problem mit HomeKit-Geräten von Eve, die unter iOS 13 in enormem Ausmaß mobile Daten verbraucht haben, hat uns im vergangenen Jahr über Wochen hinweg beschäftigt.

Die erneuten Leserberichte beschreiben mehr oder weniger exakt die alte Problematik. Auf dem iPhone werden unter „Mobile Daten“ teils mehrere Gigabyte HomeKit-Nutzung angezeigt, selbst dann, wenn die mobile Datennutzung für die betreffenden Apps gesperrt wurde.

Den Leserberichten zufolge treten die Probleme unter iOS 14.0.1 ebenso auf wie unter der Vorgängerversion iOS 14. Werft also vorsorglich einen Blick in die Datenverbrauchsanzeige in den iOS-Einstellungen, um sicherzustellen, dass ihr nicht betroffen seid. Uns liegen bislang nicht in ausreichender Zahl Berichte vor, um einzuschätzen, wie verbreitet diese Problematik ist. Stellvertretend hier zwei Lesermeldungen:

Mit spätestens iOS 14.0.1 scheint ein alter sehr ärgerlicher Bug von HomeKit wieder da zu sein – ein (rätselhafter) hoher Datenverbrauch.

Bei mir ist seit spätestens iOS 14.0.1 der mobile Datenverbrauch für HomeKit durch die Decke gegangen… teilweise mehrere Gigabyte pro Stunde / pro Gerät lassen 40 GB Datenvolumen mal eben an 2 Tagen dahin schmelzen.

Sicher ist, dass dies in der gesamten Beta Phase nicht der Fall war. Ich war damals mit der HomeKit+Eve Geschichte unter iOS 13 nicht betroffen.

Ein Abschalten von „Home“ für mobile Daten bringt keine Besserung. Entfernung aller Favoriten / einzelner Geräte aus HomeKit auch nicht.