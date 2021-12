Aufdringliche „Jetzt läuft“-Anzeige des HomePod auf dem iPhone-Sperrbildschirm

Apple bietet leider keine Möglichkeit, die automatische Anzeige der Mediensteuerung unabhängig von der Musikübergabe zwischen iPhone und HomePod zu steuern – ihr könnt nur beide Funktionen gemeinsam an- oder abschalten. Der hierfür benötigte Schalter versteckt sich in den iOS-Einstellungen „Allgemein“ und dort im Bereich „AirPlay & Handoff“. Wenn ihr in diesem Menü die Option „Auf HomePod übertragen“ abwählt, sollte bei der nächsten Apple-Music-Session auch das Wiedergabefenster nicht mehr auf dem iPhone-Bildschirm angezeigt werden. Alternativ könnt ihr auch das iPhone neu starten, um die Änderung direkt zu aktivieren.

Vergangenen Monat hatten wir die Automatische Anzeige der Audio-Wiedergabe auf der Apple Watch zum Thema und haben auf die etwas versteckte Einstellung zum Abschalten derselben hingewiesen. Im Anschluss an die Veröffentlichung der neuen Apple-Betriebssysteme zeigen sich nun zahlreiche iPhone-Besitzer von den automatisch auf dem Sperrbildschirm erscheinenden Bedienelementen für den HomePod genervt. Die Anzeige wird auch dann eingeblendet, wenn die Wiedergabe auf dem Lautsprecher von einem anderen Gerät aus oder per Sprachbefehl gestartet wurde und erscheint zudem bei allen Familienmitgliedern. Versehentliche Fehlbedienungen sind somit vorprogrammiert.

