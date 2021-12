Horrorspiel „Alien: Isolation“ steht zum Download bereit

Wer für die düsteren Abendstunden nach etwas Horrorunterhaltung sucht, kann jetzt auch auf dem iPhone und iPad in Alien: Isolation abtauchen. Die iOS Umsetzung des Survival-Horrorspiels hatten wir bereits vergangenen Monat angekündigt, nun steht das gruselige Schleichspiel endlich für 14,99 Euro zum Download bereit.

Der veranschlagte Preis mag für ein iOS Spiel teuer erscheinen, allerdings beinhaltet die iOS Version neben dem Grundspiel auch 7 DLCs, womit sie auf ähnlichem Niveau wie die PC Collection rangiert, die auf Steam auch für den Mac regulär mit 45,99 Euro zu Buche schlägt. Auch wenn die PC Fassung regelmäßig vergünstigt angeboten wird, ist die Umsetzung für iPhone und iPad unserer Meinung nach damit ausgesprochen fair bepreist.

Die Geschichte von Alien: Isolation spielt 15 Jahre nach dem ersten Alien Film und versetzt euch in die Rolle von Ellen Riplyes Tochter Amanda. Diese hat erfahren, dass der Flugschreiber des Raumschiffes Nostromo gefunden wurde und Hinweise darauf enthält, dass ihre Mutter noch am leben sei. Zusammen mit dem Androiden Samuels und ihrer Kollegin Nina Taylor, die wie Amanda ebenfalls für Wayland-Yutani tätig ist, begibt sie sich darauf hin zur Raumstation Sevastopol um an die Daten des Flugschreibers zu gelangen.

Das Horrorspiel schickt euch jedoch nicht als schwer bewaffnete Supersoldatin auf Alienjagd. Stattdessen bleibt euch als für eine Alienplage schlecht ausgerüsteter Zivilistin meist nur die Flucht und die Suche nach einem Versteck, wenn ihr dem Alien oder skrupellos mordenden Androiden begegnet. Entsprechend solltet ihr stets auf der Hut sein und hinter Deckung bleiben, während ihr euren Weg durch die bereits bei eurer Ankunft ins Chaos gestürzte Sevastopol Station bahnt.

Bevor ihr den Kauf abschließt solltet ihr dennoch dringend einen Blick auf die Mindestvoraussezungen in der App Beschreibung werfen. So setzt Feral Interactive bei den unterstützten Geräten mindestens ein iPhone 7 Plus oder iPad Air 3 bzw. iPad 7, sowie die 12,9“ Variante des iPad Pro voraus, sofern ihr die erste Generation nutzt. Weiterhin belegt die App bis zu 11GB Speicherplatz, wenn ihr zusätzlich alle DLCs herunterladet. Checkt also besser vorab, ob ihr noch genug freien Speicher auf eurem Gerät zur Verfügung habt.