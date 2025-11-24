Hub und Farblampe angekündigt
Auch Yeelight setzt künftig auf den Matter-Standard
Der Smarthome-Standard Matter gewinnt zunehmend Akzeptanz. In der Folge dürfen wir uns auf eine zunehmend breitere Auswahl von Produkten freuen, die sich in zentrale Smarthome-Umgebungen einbinden lassen. Neu mit im Boot ist hier nun auch Yeelight. Der Xiaomi-Ableger ist insbesondere für seine Beleuchtungslösungen mit App-Anbindung bekannt. Bislang waren diese Produkte jedoch an die Yeelight-App und das Ökosystem von Xiaomi gebunden.
Vom kommenden Frühjahr an will Yeelight nun einen eigenen Smarthome-Hub mit Matter-Anbindung anbieten. Zugleich hat der Hersteller eine erste Farblampe vorgestellt, die das Matter-Protokoll verwendet.
Yeelight setzt auf verstärkte Kompatibilität
Der Yeelight Smart Home Hub soll als Schnittstelle zwischen verschiedenen Smarthome-Standards dienen und auch solche Produkte integrieren können, die bislang nicht in Matter-Umgebungen eingebunden werden konnten.
Die Zentrale verwaltet nach Angaben des Herstellers Geräte, die über WLAN, OpenThread oder Bluetooth-Mesh kommunizieren. Auf diesem Weg sollen sich bestehende Produkte des Unternehmens in Systeme wie Apple Home oder Amazon Alexa einbinden lassen. Darüber hinaus soll der neue Hub von Yeelight im heimischen Netzwerk auch als Border-Router für Thread fungieren.
Dem Hersteller zufolge lassen sich über die Zentrale bis zu 150 Geräte gleichzeitig verwalten. Dabei werde auch die Möglichkeit unterstützt, die eingebundenen Produkte lokal und ohne Cloud-Anbindung zu steuern. Auf diese Weise sollen Automationen auch dann funktionsfähig bleiben, wenn keine Internetverbindung vorhanden ist.
Weitere Matter-Produkte angekündigt
Begleitend dazu nimmt Yeelight auch eine erste LED-Lampe ins Programm, die sich auf Basis von Matter in Smarthome-Umgebungen integrieren lässt. Wie das Unternehmen mitteilt, wird die Kompatibilität mit Matter bei zukünftig erscheinenden Yeelight-Produkten eine grundlegende Rolle spielen.
Die Projektgruppe hinter dem Matter-Standard hat eben erst die Veröffentlichung von Version 1.5 und damit verbunden die Unterstützung von weiteren Produktgruppen angekündigt.
Ich kann Matter und Thread nichts abgewinnen.
Ich habe Internal IPv6 + External IPv6 für die IOT Geräte ohne NAT und trotzdem ist Matter / Thread das instabilste was ich in einem Jahrzehnt Home IOT erlebt habe.
Jede Lösung damals von Philips Hue oder eigen gebauter Spaß mit HomeBridge / HomeAssistant über Zigbee oder WLAN läuft hier stabil. Matter hat ständig irgendwas.
Bin ich bei dir, ständig sind Steckdosen nicht erreichbar bzw. in Apple Home steht dann „nicht unterstützt“ oder „Keine Antwort“.
Ich hab den Eindruck, dass es an einem OS-Update in der Apple-Welt liegt, warum die Matter-Sachen nicht mehr mit dem Borderrouter HomePod 2 kommunizieren können. Nach einigen Tagen oder meist einfach nur nach Stunden sind die Sachen wieder erreichbar.
Das liegt aber nicht am Protokoll, sondern an der mangelhaften Umsetzung!
Hub hier, hub da. Warum macht man die Produkte an sich nicht kompatibel?