Auch Yeelight setzt künftig auf den Matter-Standard

Der Smarthome-Standard Matter gewinnt zunehmend Akzeptanz. In der Folge dürfen wir uns auf eine zunehmend breitere Auswahl von Produkten freuen, die sich in zentrale Smarthome-Umgebungen einbinden lassen. Neu mit im Boot ist hier nun auch Yeelight. Der Xiaomi-Ableger ist insbesondere für seine Beleuchtungslösungen mit App-Anbindung bekannt. Bislang waren diese Produkte jedoch an die Yeelight-App und das Ökosystem von Xiaomi gebunden.

Vom kommenden Frühjahr an will Yeelight nun einen eigenen Smarthome-Hub mit Matter-Anbindung anbieten. Zugleich hat der Hersteller eine erste Farblampe vorgestellt, die das Matter-Protokoll verwendet.

Yeelight setzt auf verstärkte Kompatibilität

Der Yeelight Smart Home Hub soll als Schnittstelle zwischen verschiedenen Smarthome-Standards dienen und auch solche Produkte integrieren können, die bislang nicht in Matter-Umgebungen eingebunden werden konnten.

Die Zentrale verwaltet nach Angaben des Herstellers Geräte, die über WLAN, OpenThread oder Bluetooth-Mesh kommunizieren. Auf diesem Weg sollen sich bestehende Produkte des Unternehmens in Systeme wie Apple Home oder Amazon Alexa einbinden lassen. Darüber hinaus soll der neue Hub von Yeelight im heimischen Netzwerk auch als Border-Router für Thread fungieren.

Dem Hersteller zufolge lassen sich über die Zentrale bis zu 150 Geräte gleichzeitig verwalten. Dabei werde auch die Möglichkeit unterstützt, die eingebundenen Produkte lokal und ohne Cloud-Anbindung zu steuern. Auf diese Weise sollen Automationen auch dann funktionsfähig bleiben, wenn keine Internetverbindung vorhanden ist.

Weitere Matter-Produkte angekündigt

Begleitend dazu nimmt Yeelight auch eine erste LED-Lampe ins Programm, die sich auf Basis von Matter in Smarthome-Umgebungen integrieren lässt. Wie das Unternehmen mitteilt, wird die Kompatibilität mit Matter bei zukünftig erscheinenden Yeelight-Produkten eine grundlegende Rolle spielen.

Die Projektgruppe hinter dem Matter-Standard hat eben erst die Veröffentlichung von Version 1.5 und damit verbunden die Unterstützung von weiteren Produktgruppen angekündigt.