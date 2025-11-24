iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 868 Artikel

Besonders auf Sensoren und Krone achten

Mit Bürste und Wasser: Apple Watch richtig reinigen
Artikel auf Mastodon teilen.
45 Kommentare 45

Wie putzt man seine Apple Watch? Wir gehen davon aus, dass die meisten von euch das auch ohne Handbuch hinbekommen. Wer allerdings mehr dazu wissen will, kann sich jetzt ein neues Anleitungsvideo von Apple ansehen. Das eine oder andere interessante Detail findet sich darin durchaus, denn es traut sich sicherlich nicht jeder Besitzer der Uhr, das Lautsprechergitter unter fließend Wasser mit einer Bürste zu schrubben.

Apple Watch Reinigen

Grundsätzlich empfiehlt Apple die regelmäßige Pflege mit einem weichen, fusselfreiem Tuch und lauwarmem Wasser. Die Uhr soll dazu ausgeschaltet und vom Handgelenk genommen werden. Armbänder aus Leder oder sonstige Modelle, die nicht nass werden sollen, muss man, bevor man beginnt, entfernen.

Regelmäßig trocken abwischen

Das Gehäuse der Uhr wird zunächst mit dem Tuch abgewischt. Bei stärkerer Verschmutzung kann man das Tuch auch leicht anfeuchten. Optional kann die Uhr auch kurz unter fließendes, lauwarmes Wasser gehalten werden, um gröbere Rückstände zu entfernen. Dabei soll man aber keinesfalls irgendwelche Reinigungsmittel oder Seife verwenden.

Ganz besonders soll man darauf achten, das Glas vor den Sensoren auf der Unterseite der Uhr sauber zu halten, um möglichst genaue Messwerte zu gewährleisten. Auch die digitale Krone der Uhr will besonders gut gepflegt werden, weil sich in dem Spalt zum Gehäuse in verstärktem Maß Schmutz ansammelt.

Reinigung der Lautsprecheröffnungen

Bei neueren Modellen wie der Apple Watch Series 10 und Series 11 empfiehlt Apple zusätzlich die bereits oben angesprochene Pflege der Lautsprecher. Deren Öffnungen soll man mindestens eine halbe Minute unter fließendem Wasser mit einer weichen Bürste reinigen. Dabei werden Ablagerungen mithilfe von sanften, kreisenden Bewegungen entfernt.

Im Anschluss daran wird die Uhr abgetrocknet und eventuell noch vorhandenes Restwasser aus den Lautsprecheröffnungen „ausgeblasen“. Wie dies genau funktioniert, hat Apple in diesem Support-Dokument beschrieben. Durch das Abspielen einer Reihe von Tönen werden dabei Wasserreste aus dem Lautsprecher entfernt.
24. Nov. 2025 um 10:26 Uhr von chris Fehler gefunden?


    45 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Duschen sollte doch reichen um sie automatisch täglich zu reinigen. Natürlich dabei abnehmen.

    Antworten Melden

  • Is schon erster April? Mit einer Bürste unter Wasser ? Würd ich mich in der Tat nicht trauen.

    Antworten Melden

  • Ich werfe die Apple Watch meiner Partnerin und meine Galaxy Watch regelmäßig in den Ultraschallreiniger. Fertig. So sauber bekommt man das mit keiner Bürste.

    Antworten Melden
    • Antworten Melden

    • Wow. Das ist mal mutig.
      Es gibt wirklich alles, was die Nutzer machen. Wir Entwickler können uns das tatsächlich einfach nicht alles vorstellen. Danke, dass ich daran mal wieder erinnert wurde.

      Antworten Melden

    • Apple Watch im Ultraschallbad. Da wär ich überhaupt nicht drauf gekommen. Hast du da keien Bedenken, daß die Schallwellen das Wasser an den Dichtungen vorbei ins Innere rütteln und drücken?

      Die AppleWatch ist, soweit ich das sehen kann, IP68 zertifiziert. Bedeutet 2 Meter und max. 30 Minuten. Und das ist dann ruhiges Wasser.

      Ich würde die Apple Watch nichtmal beim Duschen tragen oder mit ins Schwimmbad nehmen. Hätte da viel zu viel Angst, daß das Wasser durch den Dusch-Strahl oder die Schwimmbewegungen ins Innere kommt. Denn erst ab IP69 ist gegen Strahlwasser geschützt.

      Antworten Melden

      • Die Uhr hat ein Schwimmprogramm und zählt selbstständig die geschwommenen Bahnen. Meinst du, das könnte darauf hinweisen, dass man sie fürs Tracking des Schwimmen benutzen kann? Also ich würde sagen, ja.

      • Also ich bin seit der Apple Watch Series 2 dabei. Danach 4er und 6er und nun die Ultra 2.. mit allen bin ich schwimmen und duschen gegangen. Im Pool oder Meerwasser.. keine von denen hat je Probleme gehabt..
        Aber Ultraschall wäre auch mit zu heikel

  • Wenn ich die Artikel in der App lese kommt bei den eingebetteten YouTube Videos immer Fehler 153. durch anklicken des Videos kann man das jedoch öffnen, sieht nur etwas unschön in der App aus.

    Antworten Melden
  • knknzffrrchhhtkrszt

    Gar nicht Reinigen ist mein Tipp. Auch sonst nicht so viel reinigen, Duschen greift die Haut an. Reicht manchmal im Regen ein paar Schritte zu laufen.

    Antworten Melden

    • Du empfiehlst „laufen im Regen“ als Alternative zum Duschen?

      Da kommen bei mir Fragen auf. ZB funktioniert das auch angezogen oder muss man dafür nackt sein? Und, kommt man mit der Begründung, man möchte weniger duschen, um die Anzeige bzgl „Erregung öffentliches Ärgernisses“ herum?

      Frage für einen Freund … ;)

      Antworten Melden
      • knknzffrrchhhtkrszt

        Angezogen! Nicht nackt, das wäre ja verrückt. Das Wasser kommt schon an wichtige Stellen dann hin, z.B. Unterarme

      • Du meinst, dass nur deine Unterarme dann und wann eine Reinigung benötigen? Wow … ;)

        Wie ist das denn nach intensiver sportlicher Aktivität? Reicht so ein fisseliger Sprühregen im Herbst dann aus, um der Gattin/dem Gattin wieder „unter die Nase treten“ zu können? ;)

      • knknzffrrchhhtkrszt

        Man muss das im Kollektiv machen, dann klappt das ohne Probleme.

      • Jetzt macht das alles Sinn … Danke dir!! :D

      • knknzffrrchhhtkrszt

        Sehr gerne. Lifehacks halt

    • Deswegen soll die watch ja in der nächsten Version einen olfaktorischen Sensor zur Stinkerkennung erhalten!

      Antworten Melden
  • Johnny Kasuppke

    Also ich wasche meine AW6 seit Beginn an fast jede Woche mit Seife und Zahnbürste unter fließendem Wasser.
    Bevor die Seife da irgendwas kaputt bekommt, ist meine Akkukapazität unter 50% gesunken…

    Antworten Melden

  • Und gleichzeitig schließen Sie Garantie bei Flüssigkeitsschaden aus. Wie passt sowas zusammen?

    Antworten Melden

  • Ich nehme die Uhr in jedes Meer und bei jedem Duschgang mit. Da ist noch nie was passiert. Wird auch regelmäßig unter fließend Wasser gereinigt.

    Antworten Melden

  • Seit der Corona-Zeit, in der plötzlich halb Deutschland freiwillig mit FFP2-Maske auch bei 30 Grad im Park spazieren ging – angeblich nur, um „die Oma zu schützen“ – wundert mich echt gar nichts mehr.
    Besonders lustig fand ich die, die sich dann voller Stolz den experimentellen mRNA-Saft haben spritzen lassen:

    • Moderna = Mode-RNA (die trendy neue RNA-Mode)
    • BioNTech = Bio-Nano-Technologie (klingt wie aus’m Sci-Fi-Film)
    • AstraZeneca = Astra Zeneca, also praktisch „Toter Stern“ (Death Star für den Oberarm)

    Kritische Fragen? Fehlanzeige. Eigenes Hirn? Wurde offenbar mit der Spritze gleich deaktiviert.
    Deshalb wird’s höchste Zeit für eine offizielle NPC-Bedienungsanleitung – damit die Programmierung wenigstens einheitlich abläuft und niemand versehentlich selbst denkt.

    Antworten Melden

  • Für mich ist eine alte Ultraschallzahnbürste die erste Wahl beim iPhone, der Watch und den AirPods. Allerdings mit isopropanol in ganz geringer Menge und nach Bedarf

    Antworten Melden

  • Die Kommentare hier unter dem Artikel sind definitiv die allerbesten. Mega. Danke für so gute (kostenlose) Unterhaltung.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42868 Artikel in den vergangenen 6660 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven