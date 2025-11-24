Mit Bürste und Wasser: Apple Watch richtig reinigen

Wie putzt man seine Apple Watch? Wir gehen davon aus, dass die meisten von euch das auch ohne Handbuch hinbekommen. Wer allerdings mehr dazu wissen will, kann sich jetzt ein neues Anleitungsvideo von Apple ansehen. Das eine oder andere interessante Detail findet sich darin durchaus, denn es traut sich sicherlich nicht jeder Besitzer der Uhr, das Lautsprechergitter unter fließend Wasser mit einer Bürste zu schrubben.

Grundsätzlich empfiehlt Apple die regelmäßige Pflege mit einem weichen, fusselfreiem Tuch und lauwarmem Wasser. Die Uhr soll dazu ausgeschaltet und vom Handgelenk genommen werden. Armbänder aus Leder oder sonstige Modelle, die nicht nass werden sollen, muss man, bevor man beginnt, entfernen.

Regelmäßig trocken abwischen

Das Gehäuse der Uhr wird zunächst mit dem Tuch abgewischt. Bei stärkerer Verschmutzung kann man das Tuch auch leicht anfeuchten. Optional kann die Uhr auch kurz unter fließendes, lauwarmes Wasser gehalten werden, um gröbere Rückstände zu entfernen. Dabei soll man aber keinesfalls irgendwelche Reinigungsmittel oder Seife verwenden.

Ganz besonders soll man darauf achten, das Glas vor den Sensoren auf der Unterseite der Uhr sauber zu halten, um möglichst genaue Messwerte zu gewährleisten. Auch die digitale Krone der Uhr will besonders gut gepflegt werden, weil sich in dem Spalt zum Gehäuse in verstärktem Maß Schmutz ansammelt.

Reinigung der Lautsprecheröffnungen

Bei neueren Modellen wie der Apple Watch Series 10 und Series 11 empfiehlt Apple zusätzlich die bereits oben angesprochene Pflege der Lautsprecher. Deren Öffnungen soll man mindestens eine halbe Minute unter fließendem Wasser mit einer weichen Bürste reinigen. Dabei werden Ablagerungen mithilfe von sanften, kreisenden Bewegungen entfernt.

Im Anschluss daran wird die Uhr abgetrocknet und eventuell noch vorhandenes Restwasser aus den Lautsprecheröffnungen „ausgeblasen“. Wie dies genau funktioniert, hat Apple in diesem Support-Dokument beschrieben. Durch das Abspielen einer Reihe von Tönen werden dabei Wasserreste aus dem Lautsprecher entfernt.