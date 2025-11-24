Besonders auf Sensoren und Krone achten
Mit Bürste und Wasser: Apple Watch richtig reinigen
Wie putzt man seine Apple Watch? Wir gehen davon aus, dass die meisten von euch das auch ohne Handbuch hinbekommen. Wer allerdings mehr dazu wissen will, kann sich jetzt ein neues Anleitungsvideo von Apple ansehen. Das eine oder andere interessante Detail findet sich darin durchaus, denn es traut sich sicherlich nicht jeder Besitzer der Uhr, das Lautsprechergitter unter fließend Wasser mit einer Bürste zu schrubben.
Grundsätzlich empfiehlt Apple die regelmäßige Pflege mit einem weichen, fusselfreiem Tuch und lauwarmem Wasser. Die Uhr soll dazu ausgeschaltet und vom Handgelenk genommen werden. Armbänder aus Leder oder sonstige Modelle, die nicht nass werden sollen, muss man, bevor man beginnt, entfernen.
Regelmäßig trocken abwischen
Das Gehäuse der Uhr wird zunächst mit dem Tuch abgewischt. Bei stärkerer Verschmutzung kann man das Tuch auch leicht anfeuchten. Optional kann die Uhr auch kurz unter fließendes, lauwarmes Wasser gehalten werden, um gröbere Rückstände zu entfernen. Dabei soll man aber keinesfalls irgendwelche Reinigungsmittel oder Seife verwenden.
Ganz besonders soll man darauf achten, das Glas vor den Sensoren auf der Unterseite der Uhr sauber zu halten, um möglichst genaue Messwerte zu gewährleisten. Auch die digitale Krone der Uhr will besonders gut gepflegt werden, weil sich in dem Spalt zum Gehäuse in verstärktem Maß Schmutz ansammelt.
Reinigung der Lautsprecheröffnungen
Bei neueren Modellen wie der Apple Watch Series 10 und Series 11 empfiehlt Apple zusätzlich die bereits oben angesprochene Pflege der Lautsprecher. Deren Öffnungen soll man mindestens eine halbe Minute unter fließendem Wasser mit einer weichen Bürste reinigen. Dabei werden Ablagerungen mithilfe von sanften, kreisenden Bewegungen entfernt.
Im Anschluss daran wird die Uhr abgetrocknet und eventuell noch vorhandenes Restwasser aus den Lautsprecheröffnungen „ausgeblasen“. Wie dies genau funktioniert, hat Apple in diesem Support-Dokument beschrieben. Durch das Abspielen einer Reihe von Tönen werden dabei Wasserreste aus dem Lautsprecher entfernt.
Duschen sollte doch reichen um sie automatisch täglich zu reinigen. Natürlich dabei abnehmen.
Die Seife ist nicht gut für die Dichtungen
Is schon erster April? Mit einer Bürste unter Wasser ? Würd ich mich in der Tat nicht trauen.
Du sollst ja 1. keine Stahlbürste benutzen und 2. die Bürste nicht reinpressen.
Ich werfe die Apple Watch meiner Partnerin und meine Galaxy Watch regelmäßig in den Ultraschallreiniger. Fertig. So sauber bekommt man das mit keiner Bürste.
Die verbauten Mikrofone freuts
Wow. Das ist mal mutig.
Es gibt wirklich alles, was die Nutzer machen. Wir Entwickler können uns das tatsächlich einfach nicht alles vorstellen. Danke, dass ich daran mal wieder erinnert wurde.
Spülmaschine wäre auch eine Idee.
Und Waschmaschine erst :-)
Schnellwaschprogramm der Waschmaschine! Schleudern nicht vergessen um auch wirklich alles Wasser wieder aus den Lautsprechern zu entfernen!
Apple Watch im Ultraschallbad. Da wär ich überhaupt nicht drauf gekommen. Hast du da keien Bedenken, daß die Schallwellen das Wasser an den Dichtungen vorbei ins Innere rütteln und drücken?
Die AppleWatch ist, soweit ich das sehen kann, IP68 zertifiziert. Bedeutet 2 Meter und max. 30 Minuten. Und das ist dann ruhiges Wasser.
Ich würde die Apple Watch nichtmal beim Duschen tragen oder mit ins Schwimmbad nehmen. Hätte da viel zu viel Angst, daß das Wasser durch den Dusch-Strahl oder die Schwimmbewegungen ins Innere kommt. Denn erst ab IP69 ist gegen Strahlwasser geschützt.
Die Uhr hat ein Schwimmprogramm und zählt selbstständig die geschwommenen Bahnen. Meinst du, das könnte darauf hinweisen, dass man sie fürs Tracking des Schwimmen benutzen kann? Also ich würde sagen, ja.
Also ich bin seit der Apple Watch Series 2 dabei. Danach 4er und 6er und nun die Ultra 2.. mit allen bin ich schwimmen und duschen gegangen. Im Pool oder Meerwasser.. keine von denen hat je Probleme gehabt..
Aber Ultraschall wäre auch mit zu heikel
Am besten abkärchern
Wenn ich die Artikel in der App lese kommt bei den eingebetteten YouTube Videos immer Fehler 153.
Ja, Google übertreibt es vermutlich mit den Anti-Adblocker-Maßnahmen inzwischen so sehr, dass selbst die offiziellen von Google zum Einbetten in eigene Seiten gedachten Methoden nicht mehr ohne Fehler funktionieren
Bei mir auch. Auch schade das iFun über Apple berichtet aber die App noch nicht auf das aktuelle Design geupdatet wurde…
Oh Gott, gut, dass ihr darüber schreibt. Ich suche schon seit Wochen nach einer Lösung. Hab mich aber nicht getraut zu fragen, weil – na ja… mit 66 Jahren sitzt der Fehler, hat schon hin und wieder mal vor dem Grät. Ihr wisst, was ich meine.
Finde das super so! So kann ich endlich mal direkt in die YouTube App springen!
Hier auch der 153iger .. @ ifun bekommt ihr das wirklich nicht mit?
Same here – seit Monaten. Vielleicht kann @iFun hierzu mal was in eigener Sache schreiben?
Gar nicht Reinigen ist mein Tipp. Auch sonst nicht so viel reinigen, Duschen greift die Haut an. Reicht manchmal im Regen ein paar Schritte zu laufen.
Du empfiehlst „laufen im Regen“ als Alternative zum Duschen?
Da kommen bei mir Fragen auf. ZB funktioniert das auch angezogen oder muss man dafür nackt sein? Und, kommt man mit der Begründung, man möchte weniger duschen, um die Anzeige bzgl „Erregung öffentliches Ärgernisses“ herum?
Frage für einen Freund … ;)
Angezogen! Nicht nackt, das wäre ja verrückt. Das Wasser kommt schon an wichtige Stellen dann hin, z.B. Unterarme
Du meinst, dass nur deine Unterarme dann und wann eine Reinigung benötigen? Wow … ;)
Wie ist das denn nach intensiver sportlicher Aktivität? Reicht so ein fisseliger Sprühregen im Herbst dann aus, um der Gattin/dem Gattin wieder „unter die Nase treten“ zu können? ;)
Man muss das im Kollektiv machen, dann klappt das ohne Probleme.
Jetzt macht das alles Sinn … Danke dir!! :D
Sehr gerne. Lifehacks halt
Deswegen soll die watch ja in der nächsten Version einen olfaktorischen Sensor zur Stinkerkennung erhalten!
Also ich wasche meine AW6 seit Beginn an fast jede Woche mit Seife und Zahnbürste unter fließendem Wasser.
Bevor die Seife da irgendwas kaputt bekommt, ist meine Akkukapazität unter 50% gesunken…
Also hätten wir das auch getestet. Herzlichen Dank auch dafür.
Wir fassen zusammen: Seife und Ultraschall. Sehr gut, sehr gut.
Ultraschall
Und gleichzeitig schließen Sie Garantie bei Flüssigkeitsschaden aus. Wie passt sowas zusammen?
Das habe ich mich auch schon gefragt!
Ich nehme die Uhr in jedes Meer und bei jedem Duschgang mit. Da ist noch nie was passiert. Wird auch regelmäßig unter fließend Wasser gereinigt.
Also egal was du nimmst, um halbwegs durch den Tag zu kommen, nimm deutlich mehr oder weniger. Die aktuelle Dosis ist definitiv nicht gut!
++1
Thema und Plattform verfehlt?
Wolltest bestimmt i-schwurbel, oder?!
Für mich ist eine alte Ultraschallzahnbürste die erste Wahl beim iPhone, der Watch und den AirPods. Allerdings mit isopropanol in ganz geringer Menge und nach Bedarf
Die Kommentare hier unter dem Artikel sind definitiv die allerbesten. Mega. Danke für so gute (kostenlose) Unterhaltung.