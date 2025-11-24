iOS 27 soll das „Snow Leopard“ für iPhone und iPad werden

Seit Apple im Jahr 2009 Mac OS X Snow Leopard veröffentlicht hat, werden regelmäßig Rufe nach vergleichbaren Wartungs-Updates für macOS und iOS laut. Nach Mac OS X Leopard mit mehr als 300 Neuerungen wurde der Nachfolger von Apple als Update ohne neue Funktionen angekündigt. Bei Mac OS X Snow Leopard standen ausschließlich Leistungsverbesserungen im Fokus. Hierfür wurde ein großer Teil der Software unter der Haube umfassend überarbeitet. Nutzer sollen bei der Arbeit am Mac merkliche Geschwindigkeitsvorteile und verbesserte Stabilität erleben.

Ankündigung von Snow Leopard auf der WWDC 2009

Einen vergleichbaren Ansatz soll Apple dem Wirtschaftsmagazin Bloomberg zufolge nun auch für das kommende iOS 27 verfolgen. Mit dem kommenden Update für das Betriebssystem für iPhones und iPads werde sich Apple massiv auf die Qualität der Software und der Leistung auf den Geräten konzentrieren. Ein solcher Ansatz dürfte zumindest von einem großen Teil der Kundschaft Apples positiv bewertet werden. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass mit dem Update auf Liquid Glass in vielen Bereichen die Interaktion mit der Software verändert wurde, was ein erneutes Anlernen der Bedien- und Verhaltensweisen erfordert.

„Apple Intelligence“ hat ebenfalls Pflege nötig

„Keine neuen Features“ ist bei iOS 27 allerdings von daher nicht ganz wörtlich zu nehmen, dass Apple insbesondere im Bereich seines KI-Angebots „Apple Intelligence“ noch einiges aufzuarbeiten hat. Hier warten wir derzeit ja noch darauf, dass Apple seine vor anderthalb Jahren gemachten Versprechungen erfüllt. Vielleicht trägt der Verzicht auf die Entwicklung neuer Funktionen in anderen Bereichen auch dazu bei, mehr Kapazitäten in den Ausbau dieses Bereichs zu stecken.

Der Ansatz, im Bereich der künstlichen Intelligenz mit konkurrierenden Angeboten mitzuhalten, dürfte eng an die allgemeinen Leistungsverbesserungen der Apple-Betriebssysteme geknüpft sein. Unterm Strich dürften Apple-Nutzer merklich davon profitieren, wenn das Unternehmen diesen Weg im kommenden Jahr tatsächlich geht.