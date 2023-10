Auch in Hamburg: Google Green Light optimiert Ampelphasen

Der Suchmaschinen-Anbieter Google nutzt den unermesslich großen Datenbestand seiner Straßenkarten Google Maps, um Stadtplanern bei der Optimierung von Ampelphasen unter die Arme zu greifen. Das so genannte Projekt Green Light soll den Stop-and-Go-Verkehr reduzieren und damit unter anderem die Emissionen an roten Ampeln wartender Fahrzeuge minimieren.

Laut Google sollen unnötige Stopps so um etwa 30 Prozent reduziert werden; die Emissionen würden gleichzeitig um etwa 10 Prozent abnehmen. Google Green Light ist gerade erst im Begriff, großflächig zum Einsatz zu kommen, wird allerdings schon in 20 Städten auf vier Kontinenten genutzt. Unter anderem wurden auch Kreuzungen in Hamburg bereits durch die Google-Maps-Daten optimiert.

Verkehrs- und Stadtplaner können sich über ein Google-Docs-Formular darum bewerben, dass der Suchmaschinen-Anbieter auch ihre Regionen berücksichtigt und erhalten im Gegenzug eine übersichtliche Webobefläche, die Vorschläge für Verbesserungen der Ampelphasen unterbreitet. Diese lassen sich dann Kreuzung für Kreuzung implementieren und anschließend in derselben Oberfläche überprüfen. Sind Verbesserungen eingetreten, dann bestätigt Google diese mit entsprechenden Google-Maps-Statistiken. Google Green Light spricht dabei Empfehlungen zur Ampelphasenlänge, zu den Übergangszeiten, zur Reihenfolge und zur Grün-Aufteilung sowie zum Sensorbetrieb aus.

Derzeit befindet sich Google Green Light in seiner Pilotphase und wird den verantwortlichen Verkehrsbehörden nur auf Nachfrage zur Verfügung gestellt. Diese können sich hier in eine Warteliste eintragen und erhalten Bescheid, sobald Google Green Light auch in ihren Regionen angeboten wird.

Google-Maps-Hack beeinflusst Stau-Anzeige

Ein Projekt, das uns an die Aktion von Simon Weckert erinnert, hat. Dieser lud sich im Frühjahr 2020 ganze 99 gebrauchte Smartphones in einen Handkarren und manipulierte so die Verkehrsdichte-Anzeige in der Traffic-Darstellung von Google Maps.