Berlin: Google Maps Hack beeinflusst Stau-Anzeige

Teils Kunstinstallation, teils Schwachstellen-Demonstration: Mit einem Handkarren voll gebrauchter Smartphones ist es dem in Berlin aktiven Künstler Simon Weckert gelungen, die Verkehrsdichte-Anzeige der offiziellen Google Maps-App zu manipulieren.

Die Geräte im Schlepptau, konnte Weckert leere Straßen in der Google Maps App rot und damit als überdurchschnittlich ausgelastet einfärben. Der Künstler kommentiert:

99 gebrauchte Smartphones werden in einem Handwagen transportiert, um einen virtuellen Stau in Google Maps zu erzeugen. Durch diese Aktivität ist es möglich, eine grüne Straße rot zu färben, was sich wiederum auf die physische Welt auswirkt, da die Autos hier auf einer anderen Route navigiert werden, um nicht im Verkehr stecken zu bleiben.