Apple-Guthaben: Netto bietet 15 Prozent Bonus

Der deutsche Lebensmittel-Discounter Netto (also der ohne Hund im Logo) bietet in seinen roten Filialen, im Laufe der Woche günstigeres Apple-Guthaben an, das für den Kauf im App Store, für das Begleichen von Abonnements und zur Zahlung der monatlichen iCloud-Speicher-Ausgaben genutzt werden kann.

Netto setzt dabei auf eine pauschale 15-Prozent-Aktion, die euch in Abhängigkeit von der gewählten Guthabenkarten mit Bonusbeträgen versorgt, die automatisch und sofort auf das einlösende Konto gutgeschrieben werden. Wer 25 Euro investiert bekommt 3,75 Euro extra. Die Guthabenkarten in Höhe von 50 Euro werden von 7,50 Euro Bonusguthaben flankiert. Wer 100 Euro ausgibt erhält Apple-Guthaben im Gegenwert von insgesamt 115 Euro.

Die Netto-Aktion läuft von heute an bis Samstag, 1. Mai 2021, der wie so viele Feiertage in diesem Jahr auf das Wochenende fällt.