Auch Apples Karten-App zeigt jetzt den „Golf von Amerika“

Mittlerweile hat sich auch Apple an die Bestimmungen der neuen amerikanischen Regierung angepasst und den „Golf von Mexiko“ in „Golf von Amerika“ umbenannt. In den USA war die Änderung bereits Ende vergangener Woche zu sehen. Jetzt wurde auch die internationale Ansicht von Apple Karten entsprechend aktualisiert.

Die Änderung kommt allerdings keineswegs überraschend, wir sehen uns hier eher als Protokollanten und wollen die Umstellung der Vollständigkeit halber vermelden. Bereits in der vergangenen Woche hat Google seine Karten-App entsprechend umgestellt und wir hatten in diesem Zusammenhang schon darauf hingewiesen, dass sich Apple wohl lediglich etwas mehr Zeit nimmt, um die Anpassung vorzunehmen.

Anders als die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) haben Unternehmen wie Apple und Google deutlich gemacht, dass sie kein Interesse daran haben, sich mit der neuen Regierung auf Kriegsfuß zu stellen. Associated Press hat sich dagegen geweigert, den „Golf von Mexiko“ künftig wie vom US-Präsidenten gefordert, „Golf von Amerika“ zu nennen, und sieht sich aus diesem Grund nun mit Einschränkungen wie dem Ausschluss aus Pressekonferenzen und besonderen Veranstaltungen für Medienvertreter konfrontiert.

Apple und Google setzen offizielle Maßnahmen um

Grundsätzlich liegt es in der Macht des amerikanischen Präsidenten, eine solche Umbenennung vorzunehmen. Gültigkeit besitzt dies allerdings nur aus amerikanischer Sicht. Dementsprechend wird bei der Ansicht des „Golf von Mexiko“ in den Karten-Apps von Apple und Google, sofern man sich innerhalb der USA befindet, nur der Name „Golf von Amerika“ angezeigt. Betrachtet man den gleichen Kartenausschnitt, während man sich im Ausland, beispielsweise in Deutschland, befindet, dann wird noch der alte Name „Golf von Mexiko“ und darunter in Klammern die Bezeichnung „Golf von Amerika“ angezeigt.

Es würde zudem überraschen, wenn sich Apple hier mit der eigenen Regierung anlegt, nachdem sich das Unternehmen bei vergleichbaren Forderungen auch im Ausland, beispielsweise in China, stets kooperativ gezeigt hat.