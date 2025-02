Kommt heute das iPhone SE oder das iPhone 16E?

Heute werden wir wohl definitiv die neue Generation des iPhone SE zu sehen bekommen. Ihr erinnert euch: Der Apple-Chef Tim Cook hat in der vergangenen Woche angekündigt, dass es am heutigen Mittwoch eine Produktvorstellung gibt. Ein ungewöhnlicher Schritt für das Unternehmen, normalerweise hält sich Apple mit dergleichen ja so weit wie möglich zurück.

Get ready to meet the newest member of the family. Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025

Dementsprechend kann man auch spekulieren, was Cook zu diesem ungewöhnlichen Schritt bewogen hat. Wollte das Unternehmen lediglich die Luft aus den Gerüchten um den Start des neuen iPhone-Modells nehmen, oder spielen hier weitere Gründe eine Rolle? Schon direkt nach der ominösen Ankündigung in der vergangenen Woche wurde ja darüber spekuliert, ob die Formulierung „ Das neueste Mitglied in der Familie“ so auszulegen ist, dass Apple mit dem grundlegenden Wechsel von der Home-Taste auf einen vollflächigen Bildschirm mit Gesichtserkennung auch gleich eine Umbenennung des Telefons vornimmt.

Schon vor einiger Zeit sind ja Gerüchte um eine Namensänderung zu „iPhone 16E“ aufgekommen. Kurz vor der für heute erwarteten Ankündigung des neuen iPhone-Modells sind weitere Hinweise dieser Richtung aufgetaucht. So wurde angeblich inzwischen auch eine Verpackung des neuen Geräts gesichtet, auf der sich der Produktname „iPhone 16E“ anstelle von „iPhone SE“ findet.

According to the latest information available online, it seems that someone who has seen the boxes of the new iPhone SE 4 has revealed that the official name will be iPhone 16E. Additionally, the design is expected to be based on the iPhone 16 rather than the iPhone 14, but… pic.twitter.com/CcrEXBbcuv — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 18, 2025

Erste Hüllen für das „iPhone 16E“ bereits im Verkauf

Auch verwenden einzelne Hersteller von Zubehör wie etwa Hüllen diese Produktbezeichnung bereits für ihre Angebote auf Amazon. Die ersten Cases für das neue iPhone SE (oder auch iPhone 16E) sind jedenfalls jetzt schon zur sofortigen Lieferung verfügbar.

Es wird mittlerweile auch erwartet, dass sich das neue Apple-Telefon optisch eher an die Modellreihe iPhone 16 anlehnt, also nicht wie bislang vermutet, an die Modellreihe iPhone 14. Allerdings sollen hier die neuesten technischen Errungenschaften wie Apples „Dynamic Island“ und auch die Taste für die Kamerasteuerung fehlen. Dies dürfte allerdings niemanden wundern, nicht nur weil sich das Gerät deutlich von Apple-Topmodellen absetzen muss, sondern vor allem, weil sich der erwartete günstige Preis nur durch den Verzicht auf die neuesten Technikdetails erzielen lässt.

Um wieviel Uhr kommt das neue iPhone SE?

Bezüglich der Uhrzeit für die heutige Neuvorstellung ist bislang noch alles offen. Standard bei Apple wäre ja 19 Uhr nach unserer Zeit, dies war in der Vergangenheit jedoch vorrangig im Zusammenhang mit groß angelegten Events der Fall. Stille Ankündigungen per Pressemitteilung haben wir oft auch schon am frühen Nachmittag deutscher Zeit gesehen.