Ask AI für Apple Watch: Seriöse ChatGPT-App zum Einmalkauf

Der App-Entwickler Sindre Sorhus ist ein alter Bekannter und vielen Anwendern vor allem durch sein breites Angebot an praktischen Freeware-Applikationen für Mac, iPhone und iPad ein Begriff.

Sorhus hat zuletzt an zahlreichen, durchaus empfehlenswerten Projekten wie etwa der AirDrop-Alternative Hyperduck, dem Sperrbildschrim-Widget AnyText, der Menüleisten-App FolderPeek oder dem Audiorekorder Recordia gearbeitet.

Die Mac-App Jiffy bietet einen einfachen Zugriff auf animierte GIF-Dateien, Black Out schwärzt Dokumente und Aiko kann nahezu beliebige Audiodateien transkribieren und so in Textdokumente überführen. Anwendungen die regelmäßig aktualisiert und fast ausschließlich über Spenden finanziert werden.

Zwei neue ChatGPT-Apps

Zuletzt hat sich Sorhus mit dem KI-Textgenerator ChatGPT auseinandergesetzt, was zu den beiden neuen Projekten QuickGPT und Ask AI geführt hat. Ask AI ist eine App für die Apple Watch, die den Zugriff auf ChatGPT zum Einmalpreis von 3,49 Euro anbietet.

Diese verwendet die offizielle ChatGPT-Schnittstelle des für den populären Chatbot verantwortlichen Unternehmens OpenAI und übermittelt eingesprochene Fragen direkt von der Apple Watch an das KI-Projekt.

Die Antwort wird dann auf dem Handgelenk angezeigt und lässt sich auf Wunsch auch vorlesen. Eine Ausweitung auf iPhone und Mac ist im Fall von Ask AI nicht vorgesehen, da der seltene Einsatz auf der Apple Watch Teil der Preiskalkulation ist. Dazu erklärt Sorhus:

Die App verwendet die offizielle ChatGPT-API von OpenAI. Ich muss für jede Frage bezahlen, aber die App ist ein einmaliger Kauf, da ich Abonnements hasse. Ich hoffe sehr, dass ich den Preis richtig eingeschätzt habe. Leider ist es unwahrscheinlich, dass die App auf iOS und macOS verfügbar sein wird. Der Preis der App basiert auf der erwarteten Nutzungsdauer, und da ich nach der Nutzungsdauer abgerechnet werde, wären die Kosten auf iOS viel höher. Für macOS, schauen Sie sich QuickGPT an.

QuickGPT für den Mac

Für Mac-Anwender hat Sorhus den neuen Download QuickGPT bereitgestellt. Dieser lässt sich gänzlich kostenlos aus dem Netz laden und nutzen und verpackt die Weboberfläche von ChatGPT in eine einfach zu bedienende Mac-Applikation.

Warum nur die Web-Oberfläche und nicht gleich ein nativer Download der etwa mit MacGPT konkurrieren könnte? Auch hier verweist Sorhus auf Preiskalkulationen. Anwender die für ChatGPT Plus zahlen können die Weboberfläche ohne Einschränkungen nutzen.

Für native Apps, die auf die Programmierschnittstelle des Dienstes zugreifen wird hingegen jeder einzelne Aufruf gesondert abgerechnet.