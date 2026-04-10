ARTHAUS+: App für Filmfans streamt 7 Tage kostenlos und werbefrei

Mit Version 13 steht die iPhone-Applikation von ARTHAUS+ in einer neuen Hauptversion bereit. Wie schon bei vielen der vergangenen Aktualisierungen konzentriert sich der Versionssprung vor allem auf Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen. Seit dem Debüt der für iPhone, iPad und Apple TV erhältlichen Anwendung im November 2023 wurde die Applikation regelmäßig überarbeitet.

Neben technischen Korrekturen standen dabei wiederholt Anpassungen der Benutzeroberfläche im Fokus.

Größere Feature-Erweiterungen waren selten, stattdessen setzt der Anbieter auf eine kontinuierliche Pflege. Frühere Updates brachten unter anderem Verbesserungen bei der Navigation, Fortschrittsanzeigen für bereits begonnene Inhalte sowie Anpassungen an der Passwortverwaltung und Chromecast-Unterstützung.

Kuratiertes Angebot 7 Tage kostenlos

Unverändert bleibt das grundlegende Konzept des Streaming-Dienstes. ARTHAUS+ richtet sich an Nutzer, die gezielt nach kuratierten Filmangeboten abseits großer Blockbuster suchen und Lust auf Autorenfilme, Arthouse- und Independent-Kino haben. Das monatliche Abonnement liegt weiterhin bei überschaubaren 3,99 Euro und kann jederzeit gekündigt werden.

Für Neukunden ist das kostenlose Probeangebot interessant. Der Dienst lässt sich sieben Tage lang ohne Kosten testen, wobei zuvor eine Registrierung über die Webseite des Anbieters erfolgen muss. Anschließend kann das Angebot auf iPhone, iPad, Apple TV und im Browser genutzt werden.

Zum Funktionsumfang zählen parallele Streams auf bis zu drei Geräten, eine Downloadfunktion für die Offline-Nutzung sowie thematisch sortierte Sammlungen. Filme können nach Genres, Auszeichnungen oder beteiligten Personen gefiltert werden. Ergänzt wird dies durch redaktionelle Empfehlungen und eine persönliche Merkliste.

Das Angebot umfasst internationale Klassiker, Independent-Produktionen und ausgewählte Serienformate. Auch Filme in Originalsprache stehen bereit. Wer über das Wochenende nach einer Alternative zu den großen Streaming-Plattformen sucht, findet hier eine kompakte Auswahl, die bewusst kuratiert statt möglichst umfangreich ausfällt. In diesem Zusammenhang ebenfalls sehenswert: Mubi, der Streaming-Dienst für Cineasten.