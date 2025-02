„The Art of Fauna“ kombiniert Schiebepuzzle mit Lerneffekt

Das Tier-Puzzle The Art of Fauna ist die neueste Veröffentlichung von Klemens Strasser, dem Entwickler der App Study Snacks. „The Art of Fauna“ ist ein wirklich schön gemachtes Schiebepuzzle, das nicht nur spielerisch unterhält, sondern auch auf die einzigartige Tierwelt und deren Bedrohung aufmerksam machen will.

Bei den im Spiel verwendeten Grafiken handelt es sich um von bekannten Künstlern geschaffene Tierillustrationen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Diese müssen in der Art eines Schiebepuzzles richtig zusammengefügt werden. Dabei hat man auch die Möglichkeit, das Bild umzudrehen und den auf der Rückseite zerstückelten Text zu ordnen, wenn man mit dem Bild selbst nicht mehr weiterkommt.

Dem fertiggestellten Bild lassen sich dann Informationen zur Art und Herkunft der dargestellten Tiere entnehmen. Zudem wird auf Basis der von der Naturschutzorganisation IUCN herausgegebenen Liste gefährdeter Arten über das Risiko des Aussterbens informiert. Lasst euch hier nicht von den im App Store und in den Werbematerialien des Entwicklers gezeigten Screenshots täuschen. Sämtliche Texte des Spiels werden in deutscher Sprache angezeigt.

App lässt sich kostenlos testen

Die App lässt sich kostenlos im App Store laden und zum Ausprobieren stehen im Rahmen des Downloads zehn Tierpuzzles bereit. Wer mehr will, kann die 100 zusätzlichen Puzzles umfassende Vollversion der App zum Preis von 7,99 Euro erwerben, alternativ dazu sind die in der Vollversion enthaltenen fünf verschiedenen Regionenpakete auch einzeln für jeweils 2,99 Euro zu haben.

Der Entwickler merkt dazu an, dass 20 Prozent aller Einnahmen an Tierschutzorganisationen gespendet werden. Diese Spenden erfolgen zweimal pro Jahr und werden auf jeweils zwei Organisationen aufgeteilt. Zu Beginn werden hier Rainforest Rescue und der Naturschutzbund Österreich berücksichtigt. Vorschläge für weitere Spendenempfänger können über die App abgegeben werden.