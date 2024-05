Arc erhält Call-Funktion: Zur Suche einfach ans Ohr

Über Arc Search, eine sympathische Kombination aus mobilem Browser, Suchmaschine und KI-Assistenten, haben wir auf ifun.de nicht nur bereits berichtet, sondern haben euch den kostenlosen Download auch ausdrücklich ans Herz gelegt und können den Test der Google-Alternative nur empfehlen.

Jetzt hat das Team hinter Arc Search, die sogenannte Browser Company, ihre App um eine neue Funktion erweitert, die nicht nur liebevoll umgesetzt, sondern auch wirklich praktisch ist.

Geheimtipp Arc Search: KI-Browser surft für euch

Arc Search erhält sprachgesteuerte Suche

Die neue Funktion ermöglicht es Nutzern, Suchanfragen durch Spracheingaben auszuführen. Der Einsatz ähnelt dabei einem konventionellen Telefonanruf.

Um Arc Search etwas zu fragen, müsst ihr das iPhone mit geöffneter Arc-App einfach ans Ohr halten und werdet direkt “verbunden”. Jetzt führt ihr ein virtuelles Telefonat mit Arc und könnt beliebige Suchanfragen stellen. Am besten eigenen sich solche, auf die konkrete Antworten ausgegeben werden können. Also etwa: “Wie alt können Katzen werden?”

Sobald die Anfrage gestellt und Ergebnisse ermittelt wurden, spielt Arc in der Zwischenzeit sogar knisternde Wartemusik ein. Werden detaillierte Informationen benötigt, kann man direkt auf “Read More” tippen, um die vollständigen Ergebnisse in der “Browse for Me”-Ansicht zu sehen.

Suchergebnisse werden direkt gesprochen

Die neue Call-Funktion soll es besonders einfach machen, unterwegs Antworten auf Fragen zu erhalten. Zum Beispiel, während man morgens zum Bus läuft und keine Zeit zum Tippen hat. Die neue Suchoption erfordert weder Tastenbetätigung noch Tippen. Damit bietet Arc jetzt insgesamt drei Funktionsmodi an:

Eine Frage eintippen und die Antwort lesen.

Eine Frage sprechen und die Antwort lesen.

Eine Frage sprechen und die Antwort hören.

Die Einführung von “Call Arc” wird momentan noch als Experiment betrachtet und scheint derzeit vor allem auf englische Spracheingaben hin optimiert worden zu sein.

Wir haben trotz deutscher Sprachpräferenzen in den Einstellungen vor allem Erfolg mit englischsprachigen Suchanfragen. Nichtsdestotrotz solltet ihr die neue Funktion unbedingt mal ausprobieren.