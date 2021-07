Wie alle Aqara-Produkte setzt der neue Antrieb einen Hub des Herstellers für die Einbindung in Smarthome-Systeme voraus. Wir haben erst vergangene Woche darüber berichtet, dass Aqara sein Portfolio auch hier erweitern und einen neuen mit HomeKit kompatiblen Kamera-Hub sowie einen Hub in Form eines USB-Sticks als Ergänzung zu den bereits verfügbaren Modellen anbieten will.

Wie es scheint, bietet Aqara demnächst auch einen mit HomeKit kompatiblen Antrieb für Jalousien an, die mithilfe einer Kette bedient werden. Die „Aqara Shades Engine E1“ wird bereits als neues Zubehör in der App des Herstellers gelistet.

Neuer Antriebsmotor zeigt sich Aqara will auch Jalousien mit Kettenzug in HomeKit einbinden

Insert

You are going to send email to