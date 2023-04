Aufgepasst: „Erweiterter Datenschutz“ deaktiviert Fotostream auf ewig

[…] Wenn man den erweiterten Datenschutz in der iCloud aktiviert, dann verliert man unweigerlich den Fotostream. Einige werden diesen als „günstiges“ Bilder-Backup sicherlich noch verwenden, da dieser ja nicht den iCloud-Speicherplatz belegt. Auch wenn man den erweiterten Datenschutz wieder deaktiviert erhält man den Fotostream nicht mehr zurück! Sehr ungünstig, dass Apple darauf an keiner Stelle hinweist. Bisher habe ich in der deutschen Apple Support Community nur einen Beitrag dazu gefunden.

Was Apple allerdings nirgends anmerkt ist der mögliche Verlust der Fotostream-Funktion . Apple selbst bietet das Feature „Mein Fotostream“ schon seit 2020 nicht mehr für Neukunden an, Bestandskunden die den Fotostream schon vorher genutzt haben können jedoch weiter auf diesen zugreifen.

Apple legt wert darauf, die Konsequenzen der neuen Schutzfunktion zu erläutern und will so sicherstellen, dass der durchschnittliche Anwender nicht Gefahr läuft, die eigenen Daten im Fall eines vergessenen Passwortes unwiederbringlich zu verlieren.

Seit der Bereitstellung von iOS 16.2 bietet Apple eine neue Schutzfunktion für iPhone-Nutzer an, die sich speziell an besonders gefährdete Personen richtet und auf Anwälte, Aktivisten, Journalisten und Politiker zielt. Die Schutzfunktion wird auf deutschsprachigen Geräten als „ Erweiterter Datenschutz “ bezeichnet und sorgt für noch straffere Sicherheitskehrungen für persönliche Daten.

