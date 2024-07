Aqara U200: HomeKey-Türschloss vorübergehend für 199 Euro

Das Aqara Smart Lock U200 ist beim Smarthome-Versand tink momentan zum bislang besten Preis seit seiner Markteinführung vor wenigen Wochen erhältlich. Dort bekommt man das U200 für kurze Zeit zum Preis von 199,99 Euro. Im Lieferumfang ist neben dem Türschloss und dem zugehörigen Keypad mit Fingerabdrucksensor auch noch eine NFC-Karte enthalten.

Die NFC-Karte im Wert von 9,99 Euro ist auch der Grund dafür, warum tink 279,99 Euro als unverbindliche Preisempfehlung nennt. Ansonsten liegt der reguläre Preis für Türschloss und Keypad bei 269,99 Euro. Damit ihr den zeitlich befristeten Sonderpreis bekommt, müsst ihr beim Kaufabschluss den Gutscheincode AQARA70 eingeben.

Wir haben das Aqara U200 bereits bei seiner Markteinführung ausführlich vorgestellt. Das Türschloss ist vor allem sehr leise und extrem schnell, wenn man den im Lieferumfang enthaltenen Fingerabdrucksensor verwendet. Diese Tatsache hat dann auch dazu geführt, dass die HomeKey-Unterstützung für uns eine eher untergeordnete Rolle spielt.

Die Tür mit iPhone oder Apple Watch öffnen

An sich genießt die Kompatibilität mit Apple HomeKey hierzulande aber durchaus noch Exklusivität. Ähnlich wie man mit Apple Pay bezahlt, kann man eine mit dem U200 ausgestattete Tür mit dem iPhone oder der Apple Watch öffnen. Bei der Integration in HomeKit wird automatisch eine entsprechende Schlüsselkarte in der Apple-Wallet hinterlegt. Auch die in diesem Paketangebot enthaltene NFC-Karte kann anstelle eines Schlüssels verwendet werden, um die Tür kontaktlos zu öffnen.

Das Smart Lock U200 findet sich auch in die Aqara-App integriert. Diese wird auch verwendet, um das Türschloss in Betrieb zu nehmen und zu konfigurieren. Die Verbindung kann dabei über Bluetooth erfolgen, ein Hub von Aqara ist optional und nur dann nötig, wenn man auch aus der Ferne per App auf das Türschloss zugreifen will.

Für die Einbindung in HomeKit und die Verwendung von HomeKey wird allerdings zwingend vorausgesetzt, dass ihr einen HomePod oder ein kompatibles Apple TV als Thread-Router zuhause habt. Ist dies nicht der Fall, lässt sich das Schloss ausschließlich über das Keypad beziehungsweise den darin integrierten Fingerabdrucksensor oder in Bluetooth-Reichweite auch über die Aqara-App bedienen.