Sonority: Außergewöhnliches Musik-Rätselspiel für iPhone und iPad

Das deutsche Entwicklerstudio Application Systems Heidelberg hat mit Sonority ein auf Tönen basierendes Rätselspiel veröffentlicht. Die App ist für iPhone und iPad optimiert im App Store erhältlich und kann zum Festpreis von 3,99 Euro geladen werden.

Das Spielkonzept verspricht auf jeden Fall Abwechslung. So setzt die Rätselmechanik auf Melodien und für das Vorankommen im Spiel muss man einzelne Töne auf unterschiedliche Weise in die richtige Reihenfolge bringen. Die korrekte Anordnung erschließt sich dabei akustisch oder über Symbole. Die Entwickler betonen ausdrücklich, dass für das Spiel von „Sonority“ keinerlei musikalisches Vorwissen nötig ist.

Ein Beispiel dafür, wie dieses Konzept in die Praxis umgesetzt wurde, seht ihr im folgenden Video. Je weiter man in „Sonority“ kommt, desto kniffliger wird das Spiel. Anfangs lassen sich die Rätsel noch mit simplen Tonfolgen lösen, die Melodien werden aber mit fortschreitendem Spielverlauf immer komplexer. Dabei muss man für das Vorankommen und Lösen der Rätsel beispielsweise neue Noten und Instrumente sammeln.

In der begleitenden Geschichte schlüpft man als Spieler in die Rolle einer jungen Frau, die sich mit einer Panflöte im Gepäck in einem mysteriösen Felsengarten verirrt. Mithilfe der Musik kann sie vorhandene Hindernisse überwinden und ihre Suche nach den sagenumwobenen Lehrmeistern der Musik fortsetzen und dabei auch die Geheimnisse des Felsengartens erkunden

Idee geht auf Studentenprojekt zurück

Die Geschichte von „Sonority“ geht rund vier Jahre zurück. Das Spiel begann als Projekt von Studenten und hat 2020 in der Kategorie „Bester Prototyp“ den Deutschen Computerspielpreis erhalten. Die jetzt verfügbare App-Version lässt sich mit deutscher und englischer Sprachausgabe spielen. Mit einem A12-Prozessor sind die Mindestvoraussetzungen mehr als moderat, mittlerweile sind wir beim A17 Pro angelangt.