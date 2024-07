Apple Watch für Kinder: Sonderseite will Eltern überzeugen

Mit „Gute Zeiten für Kids“ hat Apple Deutschland jetzt eine Sonderseite am Start, die erklären will, wie einfach sich eine für ein Kind bestimmte Apple Watch einrichten und verwenden lässt. Allem voran will Apple auf diese Weise sicher auch den Absatz seiner Smartwatches in diesem Bereich ankurbeln.

Für Kinder bedeute die Apple Watch vor allem auch Unabhängigkeit, weil diese damit jederzeit telefonieren und texten können. Eltern können sich Apple zufolge derweil entspannt zurücklehnen, weil sie jederzeit wissen, wo ihre Kinder sind.

Mobilfunkvariante wird vorausgesetzt

Als optimales Modell für Kinder schlägt Apple die Apple Watch SE vor und weist auch darauf hin, dass man für den beschriebenen Einsatzzweck zwingend das mit GPS und Mobilfunkfunktion ausgestattete teurere Modell der Uhr benötigt. Die Apple Watch SE GPS + Cellular wird von Apple ab 329 Euro verkauft. Bei Apples Vertriebspartnern erhält man diese Variante der Uhr teilweise auch schon ein wenig günstiger. Aber denkt daran, dass ihr auch einen passenden Mobilfunkvertrag benötigt. Die Provider – hier stellvertretend Links zur Telekom und zu Vodafone – haben zum Teil auch entsprechende Bundles aus eSIM-Tarif und subventionierter Apple Watch im Angebot.

Die Meinungen darüber, inwieweit es tatsächlich sinnvoll ist, seine Kinder schon frühzeitig mit einem Smartphone oder einer Smartwatch auszustatten, gehen weit auseinander. Diese Diskussion wollen wir gar nicht im großen Rahmen führen. Apple verpackt die auf der Sonderseite aufgelisteten Funktionen natürlich als Argumente für den Kauf einer Uhr und weist in diesem Zusammenhang besonders auch auf die damit verbundene Sicherheit und die Möglichkeiten zur Kontrolle hin. Seien es die Funktionsbeschränkungen im sogenannten „Schulzeit-Modus“, Familienfunktionen wie „Wo ist?“ und die dazu gehörende Wegbegleitung oder auch die Funktion „Notruf SOS“, um im Notfall schnell und zuverlässig Rettungsdienste zu alarmieren.

Apple Watch ohne iPhone verwenden

Ob Kind oder sonstiges Familienmitglied, mithilfe der Familenkonfiguration ist es inzwischen möglich, die Apple Watch auch ohne ein eigenes iPhone zu verwenden. Diese Option kann ebenso als Unterstützung für ältere oder kranke Menschen sinnvoll sein. Die Einrichtung und Kontrolle erfolgt dabei jeweils zentral vom iPhone eines sogenannten Organisators der Familie aus.