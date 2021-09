Aqara und Matter: Diese Geräte bekommen das Smart-Home-Update

Die Software-Aktualisierung soll es sowohl neuen Matter-Geräten ermöglichen mit den schon länger verfügbaren Hubs zusammenzuarbeiten als auch dazu genutzt werden können, Altgeräte auf den Matter-Standard upzugraden. Noch präzisiert Aqara in den Medieninformationen zum Matter-Update nicht welche Geräte genau von der Infrastruktur-Aktualisierung profitieren sollen, gibt aber an, dass man sich zuerst auf Sensoren, Wandschalter und smarte Steckdosen konzentrieren werde.

In einem ersten Schritt will Aqara den neuen Matter-Standard per regulärem Software-Update in die beliebten Smart-Home-Hubs Aqara M1S und Aqara M2 integrieren.

