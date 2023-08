Aqara kündigt neues Zubehör mit HomeKit- und Matter-Unterstützung an

Aqara erweitert sein Smarthome-Portfolio um eine weitere Sicherheitskamera. Die Aqara Camera E1 erlaubt Aufzeichnungen in 2K-Qualität und wird neben Amazon Alexa und Google Home auch mit Apple HomeKit kompatibel sein. Damit verbunden soll sich die Aqara Camera E1 auch in Verbindung mit HomeKit Secure Video verwenden lassen.

Zumindest ein Teil der von Aqara vorab für die E1 angekündigten Funktionen gehen allerdings über die bislang mit HomeKit verbundenen Möglichkeiten hinaus. So ist die neue Kamera auch mit einer Schwenk- und Neigefunktion ausgestattet, dergleichen muss dann allerdings über die App des Herstellers bedient werden.

Wer keine Daten in der Cloud speichern will, kann die Aqara E1 auch für die Videoaufzeichnung auf einer integrierten Speicherkarte oder in Verbindung mit einem NAS-Speicher verwenden. Mit Blick auf die Netzwerkanbindung ist auf jeden Fall erwähnenswert, dass Aqara mit der Camera E1 den neusten WLAN-Standard Wi-Fi 6 unterstützen will.

Deckenleuchte, Unterputzmodule und NFC-Türschloss

Über die neue Kamera hinaus hat Aqara noch eine Reihe weiterer Produktneuheiten angekündigt, darunter auch eine für den europäischen Markt konzipierte Unterputz-Schaltsteckdose, die ergänzend eine Funktion zur Verbrauchsmessung integriert hat.

Aqara will auch sein Programm an Leuchtmitteln zeitnah erweitern und hat nach dem seit kurzer Zeit verfügbaren LED-Leuchtstreifen T1 nun die Deckenleuchte T1M angekündigt, die sowohl als Weißlicht als auch RGB-Farbleuchte fungieren kann. In Verbindung mit einem Hub wie dem Aqara M2 lässt sich die neue Leuchte auch über Matter in Smarthome-Systeme wie Apple Home integrieren.

Eine weitere für den europäischen Markt interessante Produktneuheit von Aqara ist das Unterputz-Relais T2, das sich ebenfalls über einen Matter-Hub in zusätzliche Smarthome-Umgebungen einbinden lässt. Darüber hinaus hat Aqara noch einen ersten Ausblick auf das demnächst im Rahmen einer Finanzierungskampagne startende smarte Türschloss U200 gegeben, das sich über eine NFC-Karte und wohl auch über kompatible Mobilgeräte öffnen lässt. Ob das Schloss dann auch mit Apple Home Key kompatibel sein wird, lässt Aqara derzeit aber noch offen.