Aqara LED Strip T1: Dynamische Lichtszenen und integrierte Musiksteuerung

Aqara bietet mit dem LED Strip T1 jetzt einen mit HomeKit kompatiblen LED-Leuchtstreifen an, der sich dank der zusätzlichen Matter-Unterstützung auch in diverse weitere Smarthome-Systeme integrieren lässt.

Wichtig vorab: Der Aqara LED Strip T1 kommuniziert über Zigbee und setzt dementsprechend einen mit Matter kompatiblen Aqara-Hub voraus. Für Neueinsteiger empfehlen wir hier den Aqara Hub M2, alternativ lässt sich der neue LED-Strip laut Hersteller auch in vollem Umfang mit dem Modell E1 verwenden.

Der neue Leuchtstreifen kommt mit zwei Metern Länge, kann bei Bedarf stückweise um jeweils 20 Zentimeter gekürzt oder mithilfe von einem Meter langen Erweiterungssets auf bis zu zehn Meter verlängert werden. Ein zwischen Netzteil und dem LED-Strip platzierter Controller ist mit Tasten für Ein/Aus, Moduswechsel und die Musiksteuerung ausgestattet und ein darin integriertes Mikrofon ermöglicht es, die Lichteffekte auch an Musik oder Umgebungsgeräusche anzupassen.

Der Aqara T1 lässt sich als RGB-Leuchtstreifen mit 16 Millionen Farben sowie für die Ausgabe von Weißlicht mit einer Farbtemperatur zwischen 2700 und 6500 Kelvin verwenden. Zudem ist der LED-Strip in zehn Segmente unterteilt, die sich auch jeweils getrennt ansteuern lassen. Auf diese Weise können vielfältige statische oder dynamische Lichteffekte realisiert werden. In Verbindung mit Apple Home wird auch die adaptive Lichtsteuerung unterstützt, also die automatische Anpassung der Lichtfarbe über den Tagesverlauf hinweg.

Unterstützung für dynamische Effekte und Segmentsteuerung

HomeKit zeigt sich in Sachen Lichtsteuerung ja sehr eingeschränkt, daher läuft die Verwaltung der dynamischen und abschnittsorientierten Lichteffekte über die Aqara-App. Allerdings hat Aqara eine Möglichkeit gefunden, deren Bedienung indirekt auch über HomeKit zu ermöglichen – dazu unten mehr.

In der Aqara-App findet sich bereits direkt nach der Installation des Aqara LED Strip T1 eine umfangreiche Sammlung mit verschiedenen statischen und dynamischen Lichtszenen. Darüber hinaus hat man die Möglichkeit, hier selbst kreativ zu werden und kann beispielsweise die Lichtsteuerung für die einzelnen Abschnitte des Leuchtstreifens flexibel konfigurieren.

Die Musiksteuerung lässt sich ebenfalls beeinflussen, hier kann man die Empfindlichkeit des Mikrofons verändern (hoch/niedrig) sowie zwischen drei verschiedenen Animationen wählen.

Dynamische Effekte und Lichtorgel über HomeKit starten

HomeKit erlaubt es zunächst ja nur, Leuchtmittel an- oder auszuschalten, in der Helligkeit zu regulieren und in einer einzelnen Farbe aufleuchten zu lassen. Will man die mit dem T1 darüber hinaus möglichen Effekte und Funktionen nicht nur über die Aqara-App oder die Tasten am Controller, sondern auch über HomeKit kontrollieren, so kann man dies mithilfe von Szenen realisieren. Diese werden in der Aqara-App erstellt – in unserem Beispiel „Blue Moon“ sowie „Lichtorgel“ für die Aktivierung der Musiksteuerung – und dann an HomeKit übergeben. Auf diese Weise kann man dann beispielsweise eine dynamische Lichtszene oder auch die integrierte „Party-Lichtorgel“ direkt aus der Home-App heraus starten

Wassergeschützt und konfigurierbarer Dimmbereich

Während diese HomeKit-Option für einen Teil der potenziellen Käufer durchaus kaufentscheidend sein könnte, ordnet sich der Aqara LED Strip T1 auch sonst im oberen Bereich der derzeit erhältlichen LED-Leuchtstreifen ein. Die LEDs liefern eine gute Lichtleistung und klare, kräftige Farben. Darüber hinaus bieten Möglichkeiten zur dynamischen und partiellen Lichtsteuerung ebenso wie die integrierte Musikoption einen nennenswerten Mehrwert. Auch nicht alltäglich: Der Aqara T1 bietet die Möglichkeit, den Dimmbereich flexibel anzupassen.

Wer weitere Zigbee-Geräte in Verwendung hat, freut sich darüber hinaus vielleicht über die Tatsache, dass der Aqara-Lightstrip auch als Repeater für Zigbee 3.0 fungiert. Falls jemand damit seinen Balkon ausleuchten will: Der Leuchtstreifen selbst ist nach IP44 gegen Feuchtigkeit und Staub geschützt, Controller und Netzteil müssen allerdings im Trockenen bleiben.

Der Aqara LED Strip T1 sollte in Kürze über die offiziellen Vertriebskanäle des Herstellers lieferbar sein, darunter Amazon, MediaMarkt und Galaxus. Die offizielle Preisempfehlung liegt bei 49,99 Euro. Wer nicht warten will, bis die Produktneuheit hierzulande als verfügbar gelistet ist, kann den Aqara T1 jetzt schon über Amazon Frankreich bestellen – dort gibt es mit dem Aktionscode LEDSTRIPEU auch 10 Prozent Einführungsrabatt.

Aqara LED Strip T1 im Video