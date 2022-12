Aqara integriert Sonos für zusätzliche Automatisierungsfunktionen

Aqara bietet inoffiziell schon seit ein paar Wochen die Möglichkeit, vorhandene Sonos-Lautsprecher mit in das hauseigene Smarthome-System zu integrieren. Jetzt kündigt der Hersteller die Funktion offiziell an und wirbt für die damit verbundenen Automatisierungsmöglichkeiten.

Die Funktionsweise der Aqara-App haben wir ja kürzlich erst erklärt. Ihr könnt die Anwendung einerseits im sogenannten HomeKit-Modus verwenden, der Fokus liegt hier auf der Übergabe des mit den Aqara-Hubs verbundenen Geräte an HomeKit. In Verbindung mit einem Benutzerkonto stehen darüber hinaus erweiterte Optionen im Automatisierungsbereich sowie die Anbindung an Amazon Alexa oder Google Assistant sowie die nun verfügbare Sonos-Einbindung zur Verfügung.

Nicht alle Sonos-Lautsprecher voll kompatibel

Eine wichtige Einschränkung hierzu allerdings vorab: Ältere Sonos-Lautsprecher sind nicht in vollem Umfang kompatibel, die Steuerungsmöglichkeiten etwa beim Play:1 beschränken sich auf die schlichte Änderung der Lautstärke. Die mit erweiterten Optionen verbundene vollumfassende Einbindung ist nur mit den folgenden Sonos-Lautsprechern möglich:

Sonos One

Sonos Move

Sonos Five

Sonos Roam SL

Sonos Arc

Sonos Beam Gen 2

Die Einbindung von Sonos-Systemen in die Aqara-App läuft über die Einstellungen und dort den Menüpunkt „Drittpartei-Autorisierung“. In der Folge werden die im Hausnetz vorhandenen und kompatiblen Sonos-Lautsprecher in der Zubehör-Übersicht angezeigt und lassen sich steuern (die Sonos-App ist hier allerdings deutlich besser) sowie in Automatisierungen einbinden.

Vor allem Letzteres dürfte von besonderem Interesse sein. Kann man doch jetzt beispielsweise unseren Postboten-Alarm mit Erschütterungssensor am Briefkasten oder auch das Erkennen bestimmter Personen sowie Alarmauslöser wie Tür- oder Wassersensoren mit dedizierten Sounds verknüpfen. Auch der Fernbedienungswürfel von Aqara lässt sich zum Steuern von Sonos-Geräten verwenden. Wer hier mehr machen will, als standardmäßig die aktuelle Wiedergabe fortzusetzen oder zu unterbrechen, muss zuvor entsprechende Wiedergabelisten auf Sonos anlegen, die sich dann entsprechend verknüpfen lassen. Mit Blick auf die aktuellen Übersetzungen muss Aqara hier allerdings noch deutlich nachbessern.