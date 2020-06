Aqara HomeKit: EU-Server und Smart Plug starten offiziell

Aqara hat nun offiziell den Startschuss für seinen EU-Server gegeben. Folglich lautet die Empfehlung des Smarthome-Herstellers für europäische Kunden nun nicht mehr, die Xiaomi-Home-App zu verwenden, sondern stattdessen die hauseigene App Aqara Home.

Im Zusammenhang mit der Verwendung der Aqara-App verspricht der Hersteller erweiterten Funktionsfumfang und bessere Performance, zudem werden neue Geräte unterstützt. So wird in diesem Zusammenhang auch die EU-Version der Schaltsteckdose Aqara Smart Plug offiziell freigegeben, weitere Geräte sollen noch in diesem Jahr folgen.

Noch nicht ganz glatt läuft die Übernahme bestehender Setups in die neue Aqara-App. Der elegante Weg sollte sein, vorhandene und bereits mit HomeKit verbundene Geräte über die App-Funktion „HomeKit-Binding“ zu übernehmen, damit man sich den Aufwand einer Neueinrichtung spart. Bei unserer Testinstallation scheitern wir bislang allerdings beim Versuch, genau dies durchzuführen.

In einem ersten Test haben wir die mit HomeKit kompatiblen Aqara-Produkte bereits vor zwei Jahren hier vorgestellt. Eine Übersicht der derzeit verfügbaren Aqara-HomeKit-Produkte findet ihr hier.