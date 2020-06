CooSpo BK465: Günstiger Trittfrequenz-Sensor für Radler

Mit dem CooSpo BK465 hat Amazon heute einen mit Bluetooth und Ant+ kompatiblen Sensor im Angebot, der wahlweise zur Trittfrequenz- oder Geschwindigkeitsmessung verwendet werden kann und mit sich mit diversen Apps und Hardware-Produkten koppeln lässt.

Ob der Sensor zu Trittfrequenz- oder Geschwindigkeitsmessung genutzt wird, hängt davon ab, wo er montiert wird. Grundsätzlich arbeitet der Sensor ohne Magnet und kann an der Pedalkurbel angebracht die die Pedaldrehungen zählen. Sitzt er an der Radnabe, so erfasst er die Radumdrehungen.

Dem Hersteller zufolge ist der Sensor mit den meisten Fitness-Apps und zudem auch verschiedenen Sportuhren und Fahrradcomputern kompatibel. In den Bewertungen auf Amazon gehen Nutzer etwas detaillierter auf diese Angaben ein, so läuft das Ding scheinbar prima mit Strava, macht mit Runtastic allerdings Zicken. Wir konnten den Sensor selbst leider nicht vorab testen

Bei einem Aktionspreis von 15,98 Euro ist der Sensor vielleicht einen Test wert. Vergleichbare Geräte kosten schnell mal das Doppelte.