Aqara bei den Prime Deal Days: HomeKey-Türschloss für 186 Euro

Mit dem Aqara Smart Lock U200 ist eines der besten Smarthome-Türschlösser auf dem Markt heute für nur 186,49 Euro erhältlich. Dieser Aktionspreis kommt zustande, wenn man das Aqara-Angebot im Rahmen der Prime Deal Days mit dem Rabattcode PBDDU200 kombiniert.

Wir haben das Türschloss von Aqara bei seinem Marktstart ausführlich vorgestellt. Unter Apple-Nutzern sorgt hier natürlich die ab Werk integrierte Unterstützung von HomeKey für Aufmerksamkeit. Ihr könnt die Tür öffnen, indem ihr ähnlich wie beim Bezahlen mit Apple Pay das iPhone oder die Apple Watch an den ins mitgelieferte Tastenfeld integrierten NFC-Leser haltet.

Das Schloss ist hier jetzt schon mehr als drei Monate lang täglich im Einsatz und mit Abstand am häufigsten wird der im Tastenfeld integrierte Fingerabdrucksensor genutzt. Damit lässt sich die Tür definitiv am schnellsten und einfachsten öffnen. Fingerabdrücke werden zuverlässig erkannt, und es können pro Nutzer mehrere Finger hinterlegt werden. Als weitere Option ist das Öffnen per Tastencode und für alle Fälle natürlich auch das Aufschließen der Tür klassisch per Schlüssel möglich.

Was uns beim U200 von Aqara zudem besonders gut gefällt, ist der integrierte Akku und die Möglichkeit, diesen direkt an der Tür zu laden. Wenn ihr eine USB-C-Powerbank zur Hand habt, könnt ihr diese einfach in einem mitgelieferten Säckchen an die Türklinke hängen und das Schloss während der Ladezeit weiter verwenden.

Auch Videotürklingel und weitere Produkte mit Rabatt

Aqara hat darüber hinaus noch weitere mit Apple HomeKit kompatible Produkte im Preis reduziert. So bekommt man die Aqara Videotürklingel G4 vorübergehend zum Preis von 83,30 Euro (hier von uns vorgestellt).

Zudem sind auch nahezu alle weiteren und mit Apple Home kompatiblen Produkte von Aqara, darunter auch Hubs und die beiden Anwesenheitssensoren des Herstellers, im Rahmen der Prime Deal Days von Amazon günstiger zu haben: