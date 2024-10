Apple-Videos bewerben das iPhone 16 und die Apple Vision Pro

In den ersten Werbespots für die neuen iPhone-Modelle stellt Apple die Kamerafunktionen der Geräte in den Vordergrund. Mit „4K 120 fps“ und „Camera Control“ hat Apple über die vergangenen Tage hinweg zwei neue Videos veröffentlicht, in denen die Foto- und Videoeigenschaften des iPhone 16 Pro im Vordergrund stehen.

iPhone 16 Pro – Camera Control

Zur Musik von Skrillex stellt das Video „Camera Control“ die bei den neuen iPhone-Modellen verfügbare Taste zur Kamerasteuerung in den Mittelpunkt.

Wenngleich es sich hierbei offiziell um ein Werbevideo für das iPhone 16 Pro handelt, die neue Taste ist bei allen vier der im vergangenen Monat neu vorgestellten iPhone-Modellen vorhanden. Apple will damit eine einfachere Möglichkeit bieten, um auf die Kamera zuzugreifen und Funktionen wie Zoom und Belichtung anzupassen oder das gewünschte Motiv auszuwählen.

iPhone 16 Pro – 4K 120 fps

Die Möglichkeit, Video in 4K-Qualität mit 120 Bildern pro Sekunde aufzuzeichnen, bleibt dagegen ausschließlich den Pro-Modellen des iPhone 16 vorbehalten. Die damit verbundenen Möglichkeiten sehen wir eindrucksvoll in diesem neuen Werbevideo für das iPhone präsentiert.

Apple zufolge ist der in den neuen Pro-Modellen verbaute Prozessor vom Typ A18 Pro dafür verantwortlich, dass man mit diesen Geräten Video- und Zeitlupenaufnahmen in dieser Qualität erstellen kann. Die einfacheren Modelle des iPhone 16 haben zwar ebenfalls einen A18-Prozessor an Bord, jedoch nur in der Standard- und nicht in der Pro-Variante.

Submerged

Apple hat zudem einen Trailer für den Kurzfilm „Submerged“ veröffentlicht – die erste speziell auf die Apple Vision Pro zugeschnittene Videoproduktion.

Mit Filmen wie diesem will Apple die Attraktivität seiner Mixed-Reality-Brille steigern. „Submerged“ wurde bereits im Juli angekündigt und soll nun am Donnerstag erscheinen. Der Film handelt von einem Torpedoangriff auf eine U-Boot-Crew im Zweiten Weltkrieg.