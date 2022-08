Apps zum Falten: Action Origami und Origami Geldgeschenke

Aus Anlass der großen Aktualisierung bietet Andreas Bauer seinen App-Store-Download Origami Geldgeschenke vorübergehend kostenlos an. Die App gleicht der Origami-App strukturell, konzentriert sich inhaltlich aber ausschließlich auf Faltanleitungen, die aus nur einem Geldschein erstellt werden und diesen so zum Verschenken in From bringen.

Über die Origami-Applikation des App-Entwicklers Andreas Bauer haben wir zuletzt im Rahmen einer kurzfristigen Gratis-Aktion berichtet . Jetzt ist der Download mit den einfach nachvollziehbaren Schritt-für-Schritt Falt-Anleitungen in Version 2.0 erschienen und tritt mit 10 neuen Modellen an, die das gesamte Repertoire der Origami-App nun auf 42 Origami-Designs erweitern.

