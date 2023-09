Unistellar eQuinox 2: Ein Blick auf das Teleskop mit App-Anbindung

Preislich liegt das eQuinox 2 von Unistellar mit 2.499 Euro wenn man auf die sonst in dieser Kategorie verfügbaren Geräte anderer Hersteller schaut wohl absolut im Rahmen. Das ist dennoch viel Geld, daher sollte man, falls man mit dem Gedanken an den Kauf eines solchen Teleskops spielt, unbedingt ein Auge auf die häufigen Sonderaktionen von Unistellar werfen. Aktuell gibt es beispielsweise 200 Euro Preisnachlass, wenn man sich vor dem Kauf für den Newsletter des Herstellers anmeldet.

Interessierte Nutzer können darüber hinaus auch der „ Citizen-Astronomer-Community “ beitreten und in diesem Rahmen an wissenschaftlichen Missionen teilnehmen. Hier kann man sich regelmäßig für Beobachtungsaufgaben einschreiben und deren Ergebnisse anschließend übermitteln.

Schon der Preispunkt der Unistellar-Teleskope macht klar, dass es sich hierbei nicht um ein Hobby-Gerät handelt, das man nach ein zwei Abenden auf der Terrasse in die Kiste packt und vergisst. Der Himmel ist stets in Bewegung und bietet über das ganze Jahr hinweg attraktive Beobachtungsziele. Mit regelmäßig veröffentlichten Blog-Einträgen weist Unistellar auf jeweils aktuelle attraktive Ziele und Himmelsereignisse hin.

Das mit dem auf den Berg tragen ist übrigens ein vom Hersteller durchaus in Betracht gezogenes Nutzungsszenario. Das eQuinox 2 lässt sich vom Stativ trennen und Unistellar bietet einen speziellen Transportrucksack mit Regenschutz als Zubehör an. Das Gesamtgewicht des Teleskops beträgt 9 Kilogramm.

