Anker PowerWave Magnetic: 2-in-1-Ständer erstmals unter 30 Euro

Der Zubehör-Anbieter Anker hatte den PowerWave Magnetic 2-in-1 Stand im Januar zusammen mit dem PowerWave Magnetic Pad präsentiert.

Inzwischen ist der Ladeständer auch in Deutschland verfügbar und lädt nicht nur das iPhone, sondern besitzt auch eine zusätzliche Qi-Auflage, um Apples AirPods-Ohrhörer beziehungsweise Ankers SoundSore-Kopfhörer mit Strom zu versorgen. Nicht vergessen: Der erst kürzlich von uns gelobte SoundSore Life P3 besitzt im Ladecase ebenfalls eine kompatibel Qi-Spule.

Jetzt bietet Anker den PowerWave Magnetic 2-in-1 Stand erstmals für unter 30 Euro an. Der 20-Prozent-Abzug kann per Mausklick auf der Produktseite aktiviert werden und drückt die ohnehin schon von 39,99 Euro auf 35,99 Euro reduzierte Preisangabe auf nur noch 28,79 Euro.

Die magnetische Ladebasis ist mit allen iPhone-12-Modellen vom iPhone 12 mini bis zum iPhone 12 Pro Max kompatibel und unterstützt den Einsatz mit zertifizierten MagSafe-Schutzhüllen.

Einziger Haken, wenn man so will: Die Ladestation für iPhone 12 und Kopfhörer wird ohne eigenes Netzteil ausgeliefert. An den USB-C-Port des Schreibtisch-Accessoires müsst ihr also noch einen Stromspender mit mindestens 18 Watt Ladeleistung hängen um die 7,5 Watt für das iPhone 12 und die zusätzliche Ladeleistung von 5 Watt für die Kopfhörer zu erhalten.

Produkthinweis Anker PowerWave Magnetic 2-in-1 Stand, Magnetischer Ladeständer mit weißem 120cm USB-C Ladekabel, Kabellose... 28,79 Euro 39,99 EUR

Passende Ugreen-Netzteile mit 4 Euro Abzug

Wenn es für den Schreibtisch nicht das kleinste USB-C-Netzteil sein muss, dann schaut euch die Ugreen-Modelle in weiß und schwarz an. Diese werden heute ebenfalls mit einem Preisnachlass in Höhe von 4 Euro angeboten. Statt für 12 Euro werden die 20 Watt starken USB-C-Netzteile mit Power-Delivery-Standard so für nur noch 7,99 Euro verkauft. Auch hier erfolgt die Preisreduzierung über einen Mausklick auf den jeweiligen Produktseiten.

Zur Stunde lässt sich die weiße Variante sogar mit einem zusätzlichen 1-Euro-Gutschein für nur 6,99 Euro ordern.

Produkthinweis UGREEN USB C Ladegerät 18W Power Delivery 3.0 Schnellladegerät geeignet für iPhone 11,11 Pro,XR,X,XS,8, iPad Pro... 6,99 EUR 17,99 EUR