Apps als Ersatz für Computer und Papier: Es dauert noch

Die oben eingebundene Grafik bringt zum Ausdruck, dass mit Blick auf den Wechsel zur alleinigen Verwaltung per App noch einiges Potenzial vorhanden ist. Die Prozentbalken geben jeweils an, in welchem Umfang es sich die Befragten vorstellen können, für bestimmte Bereiche künftig ausschließlich auf ihr Smartphone zu setzen.

Da fraenk selbst ausschließlich per App agiert, hat der Themenbereich „Organisation von Tarifen, Verträgen oder Abos“ natürlich besonderes Interesse genossen. Hier haben laut dem Ergebnis im vergangenen Jahr 10,9 Prozent der Befragten eine App genutzt, im Jahr davor waren es dagegen nur 7,4 Prozent. Mit diesem Sprung wurden die Apps beim Umgang mit Tarifen, Verträgen oder Abonnements erstmals wichtiger als Online-Portale, die mit 10,7 Prozent knapp dahinter liegen. Am häufigsten werden hier ansonsten neben dem Computer mit 43,4 Prozent weiterhin klassische Ordner oder die Papierablage genutzt (60,3 Prozent).

Der Mobilfunkanbieter fraenk hat die Ergebnisse einer im vergangenen Dezember durchgeführten repräsentativen Umfrage veröffentlicht, in deren Zentrum die Frage stand, ob man sich vorstellen könne, in bestimmten Bereichen zukünftig ausschließlich auf Apps zu setzen. Beim Blick auf die Ergebnisse bleiben großartige Überraschungen zwar aus, doch darf man die Zahlen zumindest als interessante Bestandsaufnahme verbuchen.

