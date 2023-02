Wetter-App-Tipp: Meteoblue als Ausflugsplaner

Die Wetter-App Meteoblue ist weiterhin ein Geheimtipp für iPhone-Besitzer, die sich gerne auch mal auf spontane Kurztrips begeben oder generell ab und an auch neugierig auf die Wettersituation an anderen Orten blicken. Die App-Funktion „where2go“ haben wir ja schon mehrfach gelobt. Zwischenzeitlich erlaubt die App zudem einen schnellen Blick auf unzählige Webcams rund um den Globus.

