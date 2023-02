Apples Wetter-App zickig: Orte lassen sich teils nicht löschen

Wer einen Ort aus der Wetter-App von Apple entfernen will, braucht mitunter etwas Geduld. Die Anwendung hat schon seit geraumer Zeit ihre Probleme im Zusammenhang mit dem iCloud-Sync und unserer Meinung nach ist hier auch der Grund dafür zu suchen, dass sich einzelne Orte nicht aus der Favoritenliste entfernen lassen wollen.

Ihr könnt ja in der Wetter-App durch Wischgesten zwischen den favorisierten Orten wechseln und die zugrundeliegende Auswahl über das Listenmenü bearbeiten, das sich mit der „Hamburger-Taste“ unten rechts öffnen lässt. Wenn ihr hier nun allerdings einen Ort entfernt, kommt es häufig vor, dass dieser gleich darauf wieder in die Liste springt. Wenn dies der Fall ist, klappt es in der Regel nach ein paar weiteren Versuchen.

Um einen der Orte schnell aus der Liste zu löschen, könnt ihr den betreffenden Eintrag übrigens einfach nach links schieben, ihr müsst nicht über die Bearbeiten-Funktion der Liste gehen.

Ob Apple hier irgendwann final nachbessert, bleibt abzuwarten. Das störrische Verhalten der Favoritenliste in der Wetter-App ist keinesfalls neu und hatte teils auch schon extrem ärgerliche Auswirkungen. So haben Nutzer berichtet, dass sie nach der Installation eines neuen Apple-Geräts sämtliche eigenen Favoriten verloren und stattdessen überall Apples Standardorte in der Wetter-App hatten.

Falsche Wetterdaten melden

Mit Blick auf die Wetter-App von Apple haben wir noch einen kleinen „Geheimtipp“ für euch. In der Anwendung findet sich nämlich gut versteckt auch eine Funktion, mit deren Hilfe ihr Feedback zur aktuellen Wetteranzeige geben oder abweichende Verhältnisse melden könnt.

Tippt dazu in der Listenansicht der Orte oben rechts auf die drei Punkte und wählt dort die Option „Problem melden“. Hier geht es nämlich nicht darum, ein technisches Problem mit der App zu melden, sondern ihr könnt vielmehr abweichende Wetterkonditionen anzeigen und tragt Apple zufolge auf diese Weise dazu bei, die Wetter-App generell zu verbessern.