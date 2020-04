Apples Support: Hilfe-App bekommt neuen Look

Apple hat die offizielle Support-App für iOS in Version 4.0 veröffentlicht. Neben einer vollständig überarbeiteten Benutzeroberfläche (inklusive die Unterstützung für den Dunkelmodus) soll das Update die Kontaktaufnahme vereinfachen.

Die Anwendung für iPhone und iPad führt in ihrem Beipackzettel zudem an intelligentere Lösungen mithilfe von schrittweisen Problembehebungen für noch mehr Themen anbieten zu wollen und listet alle mit eurem Account verbundenen Apple-Geräte in einer ebenfalls neu gestalteten Hardwareübersicht auf.

Ein Service-Bereich listet zudem die von euch genutzten Apple-Dienste wie Apple Pay, Apple Arcade und Apple Music und informiert über laufende Abonnements.