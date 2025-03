Apples Siri-Krise: Cupertino entfernt KI-Reklame

Grog, ChatGPT, Copilot, Gemini – die Auswahl an Sprachassistenzsystemen, die dank künstlicher Intelligenz in der Lage sind, natürliche Dialoge zu führen, hat sich in den zurückliegenden Monaten rasant vergrößert.

Siri mit KI: Die neue Version verzögert sich um ein Jahr

Erst kürzlich hat Amazon zudem Alexa+ angekündigt und will den KI-Ausbau der hauseigenen Sprachassistenz noch im laufenden Monat ersten Kunden in den Vereinigten Staaten zugänglich machen.

Apples Sprachassistenz Siri hingegen wird sich, anders als initial angekündigt, mit iOS 18 wohl nicht mehr signifikant verbessern. Apple hat am Freitag das Handtuch geworfen und mitgeteilt, die geplante Bereitstellung der neuen KI-Funktionen zu verschieben.

Branchenbeobachter sprechen inzwischen bereits von einer ausgemachten Siri-Krise, die nicht nur dazu führt, dass Apple den Rückstand bei seiner Sprachassistenz nicht aufholen kann, sondern auch dazu, dass der Konzern Versprechen brechen muss, die noch vor einigen Monaten als argumentative Zugpferde für den Griff zur neuesten iPhone-Generation genutzt wurden. Apple versprach:

Der Beginn einer neuen Ära für Siri. – Apple Intelligence verleiht Siri wahre Superkräfte. Durch ein neues Design, ein umfassen­deres Sprach­verständnis und die Möglich­keit, Siri Anfragen zu tippen, wenn es für dich passender ist, kannst du mit Siri viel natür­licher kommuni­zieren. Siri versteht deinen per­sön­lichen Kontext, kann Aktionen in und zwi­schen Apps aus­führen und kennt Features sowie die Ein­stel­lun­gen deines Geräts. So kann es dir helfen wie noch nie.

Cupertino entfernt KI-Reklame

So hat Apple jetzt den Werbespot “More personal Siri” aus dem Netz entfernt, der für das neue, natürlichere Sprachverständnis der iPhone-Assistenz geworben hat. Veröffentlicht wurde der knapp 40 Sekunden lange Clip im September 2024 nach der Präsentation des iPhone 16.

Aus Apples YouTube-Kanal entfernt: „More personal Siri“

Jetzt, ein halbes Jahr später, scheinen Anwender auf den Verkaufsstart des iPhone 17 und die Freigabe von iOS 19 warten zu müssen, ehe Apple sich zu einem zweiten Anlauf durchringen wird. In dieser Zeit dürften nochmal sechs Monate verstreichen und der Abstand zwischen Siri und dem bislang verfügbaren Assistenzsystem sich entsprechend stark vergrößern.

Vor allem die Tatsache, dass Apple nicht plant, eine mit ChatGPT vergleichbare Sprachassistenz auszuliefern, sondern lediglich die derzeit angebotene Version von Siri um zusätzliche Funktionen wie das Verständnis von eingegangenen E-Mails und Kalenderterminen zu erweitern, sorgt für Skepsis in der Community.

Das Sorgenkind Siri hätte längst eine umfangreiche Runderneuerung verdient. Nun jedoch scheinen wir auf das Nachrüsten vergleichsweise kleiner KI-Funktionen noch ein sattes Jahr länger warten zu müssen als eigentlich vorgesehen.