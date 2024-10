Zwei neue Apple-Videos machen Werbung für „Apple Intelligence“

Während Apple-Kunden innerhalb der Europäischen Union noch ein halbes Jahr warten müssen, bis sie Apples KI-Funktionen nutzen können, rührt der iPhone-Hersteller in den USA bereits kräftig die Werbetrommel dafür. Dort wurde mit 18.1 der ersten Teil der unter der Überschrift „Apple Intelligence“ angekündigten Neuerungen freigegeben. Apple begleitet diesen Schritt mit zwei neuen, augenzwinkernden Werbefilmen.

Apple Intelligence | Writing Tools

Das neue Apple-Video mit dem Titel „Writing Tools“ wirbt für die Möglichkeit, eigene Texte mithilfe der in „Apple Intelligence“ enthaltenen Schreibwerkzeuge so umzuformulieren, dass sie professioneller, freundlicher oder prägnanter klingen.

Apple Intelligence | Create memory movies

Der zweite Videoclip heißt „Create memory movies“ und präsentiert die Möglichkeit, durch Vorgabe einer inhaltlichen Beschreibung automatisch Fotos und Videos aus der iPhone-Fotosammlung auszuwählen, um einen themenbasierten Rückblick zu erstellen.

Die beiden Videos tragen im Beschreibungstext den Vermerk, dass „Apple Intelligence“ für das iPhone 16 verfügbar ist“. Diese Einschränkung ist natürlich zu eng gefasst, die Funktionen stehen auch auf dem iPhone 15 Pro und dem iPhone 15 Pro Max zur Verfügung. Allerdings wie gesagt nur, wenn sowohl Siri als auch die Gerätesprache auf amerikanisches Englisch umgestellt sind. Achtet in diesem Zusammenhang auch darauf, dass Änderungen an den Siri-Einstellungen auch auf andere mit demselben Konto verbundene Apple-Geräten übertragen werden, wenn in den iCloud-Einstellungen die Synchronisierung von Siri aktiviert ist.

Videokampagne vor einem Monat gestartet

Apple führt mit den beiden neuesten Videos eine Kampagne fort, die bereits zum Verkaufsstart des iPhone 16 im vergangenen Monat gestartet wurde. Da sind mit „More personal Siri“, „Email summary“ und „Custom memory movies“ die ersten drei Kurz-Werbefilme für „Apple Intelligence“ erschienen.