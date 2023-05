Apples sechste Android-App ist da: Durchschnittswertung bei 2,6 Sternen

Mit „Tracker-Erkennung“ drückt Apple der Android-Community ein Werkzeug in die Hand, das beim Aufspüren versteckter AirTags helfen kann. Der App-Download „Auf iOS übertragen“ richtet sich an wechselwillige Anwender, die vom Android- in das iOS-Lager aufbrechen wollen.

Apple Music Classical ist Bestandteil des regulären Apple-Music-Zugangs und verlangt keine zusätzlichen Gebühren. Die App bietet allerdings eine spezielle Suche an, in der sich Apples Musik-Katalog auch nach Dirigenten, Komponisten oder Werken durchforsten lässt.

