Apples Podcast-Abos starten nächste Woche

Apple will nächste Woche mit dem Angebot von Podcast-Abos starten. In einer E-Mail an Podcast-Anbieter hat das Unternehmen nun den 15. Juni als Stichtag genannt.

Dem Magazin The Verge zufolge starten Apples Podcast-Abos am nächsten Dienstag mit einem Monat Verspätung weltweit. Offen bleibt allerdings weiterhin, in welchem Umfang sich dann tatsächlich attraktive Angebote mit Bezahlschranke über Apples Podcast-App buchen lassen. Ohnehin dürfte der größte Teil der Apple-Nutzer den Fokus weiter auf kostenlose Angebote legen, die hier jetzt schon und in großer Zahl mit durchaus hochwertigen Inhalten verfügbar sind.

Von Dienstag an werden dann Apple-Nutzer die Möglichkeit haben, sowohl bestimmte Podcasts als auch Podcast-Kanäle einzelner Anbieter kostenpflichtig zu abonnieren. Die Abrechnung erfolgt dann wie beim App-Kauf über das persönliche Apple-Guthaben.

Apple hat die Einführung einer Abo-Option für Podcasts bereits im April angekündigt. Ursprünglich war der Start des Dienstes für Mai angekündigt, wurde dann aber verschoben und für Juni zugesichert. In der Mitteilung zur Terminverschiebung hieß es, man werde die zusätzliche Zeit nutzen, um sicherzustellen, dass man mit dem Dienst die beste Erfahrung für Produzenten und Hörer biete.