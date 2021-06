iOS 14.6: Etliche iPhone-Besitzer klagen über schlechte Akku-Laufzeiten

Diverse uns vorliegende Erfahrungsberichte haben im Grunde alle den gleichen Tenor. Während das iPhone vor dem Update auf iOS 14.6 mit einer Akku-Füllung locker durch den Tag gekommen ist und am Abend noch ausreichend Reserven aufweisen konnte, wird es jetzt auch bei den größeren iPhone-Modellen regelmäßig eng. Das iPhone 12 mini ist gar oft schon nach zehn oder zwölf Stunden in der Gangreserve und ruft nach einem Ladekabel.

Anwenderberichte über schlechte Akku-Laufzeiten sind im Anschluss an Software-Updates eigentlich Standard. In der Regel handelt es sich hierbei allerdings um temporäre Erscheinungen, die durch Systemprozesse oder außergewöhnlich intensive Nutzer-Interaktion hervorgerufen werden und sich nach kurzer Zeit wieder relativieren. Mit Blick auf iOS 14.6 verhält sich dies allerdings anders. Auch zwei Wochen nach dem Update klagen zahlreiche iPhone-Besitzer über massiv verkürzte Akku-Laufzeiten.

Insert

You are going to send email to