Apples OCR-Kamera: Text direkt in die Notizen-App scannen

Apples Funktion zur Texterkennung versteckt sich in der Notizen-App auf dem iPhone hinter der Kamerataste. Dort ergänzt die Funktion „Text scannen“ die bereits zuvor schon bekannten Optionen zum Einfügen von Medien oder abfotografierten Dokumenten. In einem zweigeteilten Bildschirm seht ihr hier unten das Kamerabild und darüber den erkannten Text, der sich über die Taste „Einfügen“ in der Notiz platzieren und anschließend auch wie gewohnt bearbeiten lässt.

Mit iOS 15 hat Apple „Live Text“ und damit die Möglichkeit eingeführt, handgeschriebene oder gedruckte Worte mithilfe der Kamera zu erfassen und in Text umzuwandeln. Der Apple Support erinnert mit einer neuen Video-Veröffentlichung daran, dass sich diese Funktion auch hervorragend in Apples Notizen-App integriert findet.

