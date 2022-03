Twinkly HomeKit-Lichterkette mit Aktionspreis zum Saisonstart

Bei Festoon handelt es sich um eine 10 Meter lange Lichterkette mit insgesamt 20 LED-Kugeln mit jeweils 45 Millimetern Durchmesser, die sich sowohl für die Außen- als auch Innenbeleuchtung eignen. Die in 16 Millionen Farben einschließlich Weiß leuchtenden Lampen sind mit 50 Zentimetern Abstand auf der Lichterkette verteilt, ergänzend hängen dann noch drei Meter Zuleitung für den Anschluss an der Steckdose mit dran. Die Steuerung der Festoon-Kette kann dann per App, HomeKit beziehungsweise Siri oder den in die Zuleitung integrierten Taster erfolgen.

