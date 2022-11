AirPods-Gravur: Mit der Apple-Store-App auch Memojis möglich

Wer auf die Gravur verzichten und dafür ein wenig sparen will, bekommt die AirPods Pro aktuell mit knapp 40 Euro Preisnachlass. Sowohl Amazon Deutschland als auch der Versender Galaxus listen die neue zweite Generation der Ohrhörer derzeit für 262 Euro. Die normalen, inzwischen in der dritten Generation verfügbaren AirPods kosten bei Apple regulär 209 Euro, Galaxus bietet die Ohrhörer derzeit für 189 Euro an.

In der Apple-Store-App stehen stattdessen zusätzlich zu den Emojis, Buchstaben und Zahlen auch Memojis zur Verfügung und man kann hier entweder bereits vorhandene eigene verwenden oder auch neue erstellen – beispielsweise wenn man auf diese Weise ein Geschenk „basteln“ will.

