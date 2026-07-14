iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 44 320 Artikel

Deutlich weniger Fehler im Vergleich

Apples neue Spracherkennung macht Hoffnung auf bessere Diktate
Artikel auf Mastodon teilen.
8 Kommentare 8

Die Spracherkennung auf iPhone und Mac ist in den vergangenen Jahren schrittweise leistungsfähiger geworden. Mit SpeechAnalyzer hat Apple die technische Grundlage für Diktate, Untertitel und automatische Transkriptionen erneut überarbeitet. Ein Vergleich von den Machern der Transkriptions-App „Inscribe“ zeigt, dass das neue System deutlich weniger Fehler macht als Apples bisherige Lösung.

Diktat Ios 26 2500

Apple verschriftlicht Sprache schnell und lokal

Für den Test ließen die Inscribe-Entwickler mehrere Tausend Sprachaufnahmen von verschiedenen Systemen in Text umwandeln. Apples SpeechAnalyzer erkannte dabei mehr Wörter korrekt als die bisherige Lösung und die ebenfalls getesteten Varianten von Whisper, einem weitverbreiteten Modell für automatische Transkriptionen. Zugleich arbeitete Apples Technik schneller.

Inscribe ist eine Anwendung für iPhone, iPad und Mac, die Sprachaufnahmen direkt auf dem Gerät verarbeitet. Die Dateien müssen dafür nicht an einen externen Dienst übertragen werden. Nach den Testergebnissen bevorzugt die App nun Apples SpeechAnalyzer, sofern die passende Sprache unterstützt wird. Für andere Fälle bleibt Whisper verfügbar.

Wer Wort Fehler Rate 2500

Die Wort-Fehler-Rate (WER) im Vergleich. Geringere Werte sind besser.

Der Vergleich stammt allerdings von einem Anbieter, der die Technik selbst in seinem Produkt verwendet. Die Ergebnisse lassen sich deshalb nicht ohne Weiteres auf jedes Diktat übertragen. Gespräche mit mehreren Personen, Dialekte, Eigennamen, Hintergrundgeräusche und Fachbegriffe können eine Spracherkennung weiterhin überfordern. Auch neuere Konkurrenzmodelle wie Parakeet wurden in dem Test nicht berücksichtigt.

Zwischen Fortschritt und Frust beim Diktieren

Auf dem iPhone zeigt sich schon länger, dass gute Spracherkennung nicht allein von der Zahl korrekt verstandener Wörter abhängt. Entscheidend ist auch, ob Satzzeichen, Namen und der Zusammenhang richtig erfasst werden. Gerade bei Nachrichten oder längeren Texten können kleine Fehler den Nutzen schnell schmälern.

Diktat Ios 26 Screenshot 2500

Parallel zu den Fortschritten entsteht bei manchen Anwendern der Eindruck, dass deutsche Sprachdiktate zuletzt unzuverlässiger geworden sind. Wörter werden nicht erkannt, nachträglich verändert oder durch unpassende Begriffe ersetzt. Die lokale Verarbeitung Apples bleibt dennoch ein Vorteil. Sie verkürzt Wartezeiten, reduziert die Übertragung persönlicher Aufnahmen und stellt die Technik mehreren Apps zur Verfügung. Entwickler müssen kein eigenes großes Sprachmodell in jede Anwendung einbauen. Davon können auch Live Untertitel und Bedienungshilfen profitieren.

Mit iOS 27 soll Apple seine Sprachmodelle erneut überarbeiten. Damit verbindet sich die Hoffnung, dass nicht nur Messwerte steigen, sondern auch deutsche Diktate wieder zuverlässiger funktionieren. Ob dies gelingt, wird sich vor allem bei Nachrichten, Namen, Dialekten und längeren gesprochenen Texten zeigen.
14. Juli 2026 um 14:28 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    8 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich habe das Problem, dass das diktieren auf meinem iPhone 17 Pro Max einfach schlecht und teilweise völlig daneben ist. Wenn ich mein iPad oder ein anderes iPhone parallel daneben habe, versteht nur mein iPhone zu häufige zu viel falsch.
    Hab auch noch keine Lösung gefunden das Problem zu beheben….

    Antworten Melden

  • Gerade wieder „Kot“ statt „Code“ im versendet. Ohne Korrekturlesen ist die Spracherkennung derzeit unterirdisch :/

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Benutzt WhatsApp auf den aktuellen iPhones die gleiche Diktierfunktion wie die hauseigenen Apple – Apps?

    Oder kommt mir das nur so vor, dass die Spracherkennung in WhatsApp deutlich schlechter ist als zum Beispiel in Notizen oder Mail?

    Antworten Melden

  • Was mich total nervt ist, dass nicht Diktieren auch nicht besser ist. Ständig o und i bzw. u und i vertauscht und andere Dinge.
    Und was mich am meisten nervt: Ich tippe z.B. zwei Buchstaben und sehe dann einen Wortvorschlag. Während mein Gehirn das registriert, haben meine Finger aber schon 1-2 weitere Buchstaben getippt mit dem Ergebnis, dass der Vorschlag wieder verschwindet. Keine Ahnung, was Apple da geritten hat.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44320 Artikel in den vergangenen 6891 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven