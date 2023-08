Apples kommende iPhone-Cases: Neuer Materialmix anstelle von Leder

In die gleiche Richtung äußern sich mit DuanRui und Majin Bu zwei weitere sogenannte „Leaker“, die wenn es um interne Informationen aus dem Apple-Umfeld geht, bereits in der Vergangenheit nennenswerte punkten konnten. Lasst euch allerdings nicht von den in diesem Zusammenhang veröffentlichten Bildern irritieren, zumindest bei der violetten Hülle handelt es sich nicht um ein Original, sondern laut Majin Bu um einen auf der Apple-Vorgabe basierenden Nachbau.

Ein Produktionsbetrieb der iPhone-Hüllen habe ihm gegenüber bestätigt, dass es in diesem Jahr keine Lederhüllen für das iPhone geben wird, stattdessen werde das neue Material in einer Art Webprozess gefertigt. Für uns ist gut vorstellbar, dass Apple auf einen pflanzlichen Werkstoff oder auch auf recycelte Materialien setzt.

Insert

You are going to send email to