iPhone 15 Pro: Titangehäuse wohl in nur drei verschiedenen Farben

Wenn Apple in knapp drei Wochen das iPhone 15 Pro vorstellt, wird wohl nicht nur die Version in Dunkellila ersetzt, sondern es soll auch die Farben Gold und Silber nicht mehr geben. Stattdessen dürfen wir in diesem Jahr zusätzlich zu Apples „Space Schwarz“ die Farbtöne Dunkelblau und Titangrau für die Pro-Varianten des iPhone erwarten – also insgesamt nur drei verschiedene Farboptionen, Silber würde sich wohl zu wenig vom Titangrau unterscheiden.

Die von Majin Bu veröffentlichten Bilder der seinen Aussagen zufolge für die neuen Pro-Modelle des iPhone bestimmten USB-C-Anschlüsse darf man als validen Hinweis für dieses Farben-Setup werten. Zugleich bekommt man hier einen ersten Eindruck davon, wie sich das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max nach der Umstellung von Edelstahl auf Titan optisch präsentieren.

Apple will introduce new colors for the iPhone 15 Pro lineup. I'm talking about dark blue, titanium gray and some sort of black. You can clearly see the color shades from the iPhone 15 Pro connectors pic.twitter.com/dzngVaEz4A — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 24, 2023

Titan steuert die neue Farbgebung

Insbesondere der neue Grauton wird der Charakteristik des neuen Gehäusematerials Titan gerecht und dürfte mehr oder weniger mit der Farbe der aktuellen Apple Watch Ultra identisch sein. Bei der dunklen „Space Schwarz“-Variante wiederum handelt es sich dann aller Voraussicht nach zugleich um jenen Farbton, in dem die Apple Watch Ultra von diesem Jahr zusätzlich erhältlich sein soll. Apple hätte damit dann auch gleich zwei exklusive Kombis für all jene Kunden im Programm, die – Preis beiseite – stets die Top-Modelle aus diesen Produktlinien besitzen wollen.

Mit dem Wechsel zu Titan gehen nicht nur eine optische Veränderung einher, das Material dürfte vor allem auch dazu beitragen, das mittlerweile stattliche Gewicht der iPhone-Modelle wieder zu senken. Das iPhone 14 Pro wiegt 206 Gramm und das iPhone 14 Pro Max sogar 240 Gramm.

Für die Standardmodelle iPhone 15 und iPhone 15 Plus sind derweil fünf verschiedene Farben im Gespräch. Die Geräte sollen in Schwarz, Grün, Blau, Gelb und Pink in den Handel kommen.

Thunderbolt-Kabel für das iPhone 15 Pro

Ein kleines Update haben wir auch noch zu unserem gestrigen Bericht über Apples USB-C-Kabel für das iPhone. Apple hat wohl definitiv auch ein Thunderbolt-Kabel mit deutlich höheren Leistungswerten getestet, das wohl nur für die Pro-Modelle des iPhone 15 bestimmt ist und diesen entweder beiliegt oder womöglich auch nur als optionales Zubehör erhältlich ist.

Looks Apple has actually tested a Thunderbolt cable for the iPhone 15 Pro and it will probably be released exclusively for the Pro models.

Here is some details

USB4 Data Cable Engineering Cable

Length 70 cm

Protocol USB 4 gen 2

Rate 20g

Support 4k 60hz

Power 150w pic.twitter.com/gC9bfF5UC0 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 24, 2023