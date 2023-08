iPhone 15: Wohl keine Lederhüllen mehr, aber 35 Watt Ladeleistung

Das iPhone 15 soll in diesem Jahr mit einem USB-C-Port ausgestattet in den Markt starten und sich vom bislang verbauten Lightning-Anschluss verabschieden, um neue Vorgaben der Europäischen Union zu erfüllen.

Wie mehrere der auf dem Kurznachrichten-Portal X (ehemals Twitter) aktiven, einschlägigen Apple-Leaker übereinstimmend erfahren haben wollen, soll Cupertino in diesem Jahr ausschließlich Kunststoff-Hüllen bzw. so genanntes „veganes Leder“ anbieten und dürfte sich damit wohl langfristig gänzlich vom Vertrieb der durchaus umstrittenen Schutzhüllen aus Echtleder verabschieden. Ob dies auch für Apples Wallets gilt wird sich zeigen.

In rund einem Monat werden die Spekulationen über die technische Ausstattung des iPhone 15 wieder verstummen, bis Apple die nächste Geräte-Generation präsentiert hat, wird sich der Nebel in der Gerüchteküche aber noch mal verdichten – so will es das Gesetz.

Insert

You are going to send email to